ОДКБ готова вмешаться в конфликт Киргизии и Таджикистана

27 января 2022 в 21:48 Размер текста - 17 +

ОДКБ попросила Таджикистан и Киргизию решить конфликт мирно и прекратить огонь Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета На границе Киргизии и Таджикистана накалилась обстановка Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят шесть стран, в том числе Киргизия и Таджикистан, Станислав Зась призвал стороны к немедленному прекращению огня. Он отметил, что действия Киргизии и Таджикистана вызывают серьезные опасения и добавил, что ОДКБ готова оказывать помощь. «Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать помощь», — говорится на официальном сайте ОДКБ. Кроме того, Зась выразил уверенность, что лидеры государств-участников вооруженного конфликта смогут выйти из сложившейся ситуации мирным путем. Телефонные переговоры Зася с секретарем Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем Совбеза Кыргызстана Маратом Иманкуловым состоялись после информации о стрельбе на границе этих двух стран. Причиной инцидента, по неподтвержденным данным, могло стать перекрытие в одностороннем порядке Душанбе участка дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района. Этот участок соединял два города Киргизии. Отмечается, что на границе объявлено казарменное положение, уточняет RT. Туда стянуты силы погранслужб, милиции и армии. Жители приграничных сел Киргизии эвакуируются из зоны конфликта, пишет «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят шесть стран, в том числе Киргизия и Таджикистан, Станислав Зась призвал стороны к немедленному прекращению огня. Он отметил, что действия Киргизии и Таджикистана вызывают серьезные опасения и добавил, что ОДКБ готова оказывать помощь. «Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать помощь», — говорится на официальном сайте ОДКБ. Кроме того, Зась выразил уверенность, что лидеры государств-участников вооруженного конфликта смогут выйти из сложившейся ситуации мирным путем. Телефонные переговоры Зася с секретарем Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем Совбеза Кыргызстана Маратом Иманкуловым состоялись после информации о стрельбе на границе этих двух стран. Причиной инцидента, по неподтвержденным данным, могло стать перекрытие в одностороннем порядке Душанбе участка дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района. Этот участок соединял два города Киргизии. Отмечается, что на границе объявлено казарменное положение, уточняет RT. Туда стянуты силы погранслужб, милиции и армии. Жители приграничных сел Киргизии эвакуируются из зоны конфликта, пишет «Царьград».