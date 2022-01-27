ОДКБ готова вмешаться в конфликт Киргизии и Таджикистана

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ОДКБ попросила Таджикистан и Киргизию решить конфликт мирно и прекратить огонь Фото:
новость из сюжета
На границе Киргизии и Таджикистана накалилась обстановка

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят шесть стран, в том числе Киргизия и Таджикистан, Станислав Зась призвал стороны к немедленному прекращению огня. Он отметил, что действия Киргизии и Таджикистана вызывают серьезные опасения и добавил, что ОДКБ готова оказывать помощь.

«Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать помощь», — говорится на официальном сайте ОДКБ.

Кроме того, Зась выразил уверенность, что лидеры государств-участников вооруженного конфликта смогут выйти из сложившейся ситуации мирным путем. Телефонные переговоры Зася с секретарем Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем Совбеза Кыргызстана Маратом Иманкуловым состоялись после информации о стрельбе на границе этих двух стран.

Причиной инцидента, по неподтвержденным данным, могло стать перекрытие в одностороннем порядке Душанбе участка дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района. Этот участок соединял два города Киргизии. Отмечается, что на границе объявлено казарменное положение, уточняет RT. Туда стянуты силы погранслужб, милиции и армии. Жители приграничных сел Киргизии эвакуируются из зоны конфликта, пишет «Царьград».

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Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности, куда входят шесть стран, в том числе Киргизия и Таджикистан, Станислав Зась призвал стороны к немедленному прекращению огня. Он отметил, что действия Киргизии и Таджикистана вызывают серьезные опасения и добавил, что ОДКБ готова оказывать помощь. «Вооруженное противостояние на таджикско-кыргызской границе должно быть немедленно прекращено. Конфликт надо решить исключительно за столом переговоров мирным путем. ОДКБ для этого готова оказать помощь», — говорится на официальном сайте ОДКБ. Кроме того, Зась выразил уверенность, что лидеры государств-участников вооруженного конфликта смогут выйти из сложившейся ситуации мирным путем. Телефонные переговоры Зася с секретарем Совбеза Таджикистана Насрулло Махмудзодой и секретарем Совбеза Кыргызстана Маратом Иманкуловым состоялись после информации о стрельбе на границе этих двух стран. Причиной инцидента, по неподтвержденным данным, могло стать перекрытие в одностороннем порядке Душанбе участка дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района. Этот участок соединял два города Киргизии. Отмечается, что на границе объявлено казарменное положение, уточняет RT. Туда стянуты силы погранслужб, милиции и армии. Жители приграничных сел Киргизии эвакуируются из зоны конфликта, пишет «Царьград».
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