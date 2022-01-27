В США готовы остановить работу «Северного потока-2» из-за Украины

28 января 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

В США пригрозили остановить Nord Stream 2 Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В случае вторжения России на Украину проект «Северный поток — 2» будет остановлен. Об этом предупредила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе „Северный поток — 2“ не будет продвигаться вперед», — сообщила она, пишет ТАСС. Нуланд выразила надежду, что Россия после изучения ответа США на ее предложения по безопасности в Европе вернется за стол переговоров. Ранее замгоссекретаря США пригрозила России санкциями, если власти продолжат дестабилизировать ситуацию Украины. Она заверила, что Америка и НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее стремление к независимости, территориальной целостности и достойному европейскому будущему. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае вторжения России на Украину проект «Северный поток — 2» будет остановлен. Об этом предупредила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. «Мы продолжаем вести очень тесные и четкие переговоры с нашими германскими союзниками. И сегодня я хочу быть с вами откровенной: если Россия вторгнется на Украину, то так или иначе „Северный поток — 2“ не будет продвигаться вперед», — сообщила она, пишет ТАСС. Нуланд выразила надежду, что Россия после изучения ответа США на ее предложения по безопасности в Европе вернется за стол переговоров. Ранее замгоссекретаря США пригрозила России санкциями, если власти продолжат дестабилизировать ситуацию Украины. Она заверила, что Америка и НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее стремление к независимости, территориальной целостности и достойному европейскому будущему.