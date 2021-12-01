США пригрозили России санкциями, которых «раньше не было»

В США и НАТО поддерживают Украину Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В США пообещали ввести санкции, если Россия продолжить дестабилизировать ситуацию на Украине и использовать силы для агрессии в отношении Киева. С таким заявление на «Киевском форуме безопасности» по видеосвязи выступила замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Мы решительны в своем послании Москве. Если они будут делать шаги по дестабилизации Украины и используют свои силы для агрессии против Украины, то будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», — заявила дипломат, передает РИА «Новости».

По ее словам, США и НАТО «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее стремление к «независимости, миру, территориальной целостности и суверенитету, а также достойному, справедливому европейскому будущему», пишет сайт MK.RU . Переговоры по Донбассу в тупике, цитирует Nation News Нуланд. Многое из минских соглашений не выполняется, сказала она.

Ранее американское издание Bloomberg со ссылкой на разведку США заявило, что РФ собирается напасть на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это вбросом. В МИД РФ опровергли информацию о наращивании войск РФ на границе с Украиной. В министерств заявили, что еженедельно наблюдают более 50 самолетов НАТО у российской границы. Представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Украина мобилизовала 125 тысяч человек в зону конфликта в Донбассе, что является половиной от общей численности их армии.