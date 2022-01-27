Зеленский поблагодарил Байдена за регулярную военную помощь

28 января 2022 в 03:22 Размер текста - 17 +

Зеленский выразил благодарность Байдену за поддержку Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах телефонных переговоров с главой США Джо Байденом. Украинский лидер поблагодарил Байдена за регулярную военную помощь, а также заявил, что обсуждалась финансовая поддержка страны Соединенными Штатами. «Был долгий телефонный разговор (с президентом США — прим. URA.RU). Обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за постоянную военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины», — написал Зеленский в своем Twitter. Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 27, 2022 Ранее Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Америка и союзники решительно ответят, если Россия решит вторгнуться на Украину. Также главы государств выразили поддержку дипломатическому разрешению ситуации, в том числе через контакты с НАТО и ОБСЕ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о результатах телефонных переговоров с главой США Джо Байденом. Украинский лидер поблагодарил Байдена за регулярную военную помощь, а также заявил, что обсуждалась финансовая поддержка страны Соединенными Штатами. «Был долгий телефонный разговор (с президентом США — прим. URA.RU). Обсудили недавние дипломатические усилия по деэскалации и договорились о совместных действиях на будущее. Поблагодарил президента Джо Байдена за постоянную военную помощь. Также обсуждались возможности финансовой поддержки Украины», — написал Зеленский в своем Twitter. Had a long phone conversation with @POTUS. Discussed recent diplomatic efforts on de-escalation and agreed on joint actions for the future. Thanked President @JoeBiden for the ongoing military assistance. Possibilities for financial support to Ukraine were also discussed. pic.twitter.com/pAsQLYAuig Ранее Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Америка и союзники решительно ответят, если Россия решит вторгнуться на Украину. Также главы государств выразили поддержку дипломатическому разрешению ситуации, в том числе через контакты с НАТО и ОБСЕ.