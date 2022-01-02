02 января 2022

Байден пообещал Зеленскому ответить России в случае вторжения

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Джо Байден, байден джо
Байден заявил о готовности к мерам в случае вторжения России на Украину Фото:

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Америка и союзники решительно ответят, если Россия решит вторгнуться на Украину. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», — отмечается в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки. Она также сообщила, что главы государств выразили поддержку дипломатическому разрешению ситуации, в том числе через контакты с НАТО и ОБСЕ.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. Стороны обсуждали предложения по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Байден заявил, что Россия столкнется с серьезными санкциями, если начнет войну с Украиной, передает The Wall Street Journal. При этом, по словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулик, разговор Байдена с Путиным без консультации Киева означает, что Вашингтон не видит в Украине надежного партнера.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Америка и союзники решительно ответят, если Россия решит вторгнуться на Украину. Об этом говорится на сайте Белого дома. «Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», — отмечается в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки. Она также сообщила, что главы государств выразили поддержку дипломатическому разрешению ситуации, в том числе через контакты с НАТО и ОБСЕ. Ранее президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. Стороны обсуждали предложения по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Байден заявил, что Россия столкнется с серьезными санкциями, если начнет войну с Украиной, передает The Wall Street Journal. При этом, по словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулик, разговор Байдена с Путиным без консультации Киева означает, что Вашингтон не видит в Украине надежного партнера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...