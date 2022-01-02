Байден пообещал Зеленскому ответить России в случае вторжения

Байден заявил о готовности к мерам в случае вторжения России на Украину Фото: Andrew Harnik AP/TASS

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Америка и союзники решительно ответят, если Россия решит вторгнуться на Украину. Об этом говорится на сайте Белого дома.

«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину», — отмечается в заявлении официального представителя Белого дома Джен Псаки. Она также сообщила, что главы государств выразили поддержку дипломатическому разрешению ситуации, в том числе через контакты с НАТО и ОБСЕ.

Ранее президент России Владимир Путин и лидер США Джо Байден провели телефонный разговор. Стороны обсуждали предложения по гарантиям безопасности. Помимо прочего, Байден заявил, что Россия столкнется с серьезными санкциями, если начнет войну с Украиной, передает The Wall Street Journal. При этом, по словам директора Центра исследований проблем гражданского общества Виталия Кулик, разговор Байдена с Путиным без консультации Киева означает, что Вашингтон не видит в Украине надежного партнера.

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