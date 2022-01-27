В мэрии шадринска подтвердили отставку Александра Парфенова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Замглавы Шадринска Курганской области, руководитель комитета по строительству и архитектуре Александр Парфенов работает в этой должности последний день. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее о предстоящей отставке заместителя мэра Шадринска сообщали источники URA.RU.

«Александр Парфенов написал заявление по собственному желанию, сегодня его последний рабочий день. Временно исполнять обязанности руководителя комитета будет его заместитель Елена Мезенцева», — заявили в администрации Шадринска.

В январе 2020 года Парфенов был назначен первым замглавы Шадринска. В декабре того же года должность первого заместителя мэра получил Антон Мокан (сейчас глава города Шадринска), а Парфенов занял пост руководителя городского комитета по строительству. Ранее источники URA.RU сообщали, что Парфенов готовится уйти в отставку, и 28 января у него будет последний рабочий день. Инсайдеры также сообщали, что вместо чиновника на мероприятия уже ходит его заместитель Елена Мезенцева.