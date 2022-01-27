27 января 2022
26 января 2022

В руководстве мэрии Шадринска произошли кадровые перестановки. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, папка с документами
В мэрии шадринска подтвердили отставку Александра Парфенова Фото:

Замглавы Шадринска Курганской области, руководитель комитета по строительству и архитектуре Александр Парфенов работает в этой должности последний день. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее о предстоящей отставке заместителя мэра Шадринска сообщали источники URA.RU.

«Александр Парфенов написал заявление по собственному желанию, сегодня его последний рабочий день. Временно исполнять обязанности руководителя комитета будет его заместитель Елена Мезенцева», — заявили в администрации Шадринска.

В январе 2020 года Парфенов был назначен первым замглавы Шадринска. В декабре того же года должность первого заместителя мэра получил Антон Мокан (сейчас глава города Шадринска), а Парфенов занял пост руководителя городского комитета по строительству. Ранее источники URA.RU сообщали, что Парфенов готовится уйти в отставку, и 28 января у него будет последний рабочий день. Инсайдеры также сообщали, что вместо чиновника на мероприятия уже ходит его заместитель Елена Мезенцева.

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Замглавы Шадринска Курганской области, руководитель комитета по строительству и архитектуре Александр Парфенов работает в этой должности последний день. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее о предстоящей отставке заместителя мэра Шадринска сообщали источники URA.RU. «Александр Парфенов написал заявление по собственному желанию, сегодня его последний рабочий день. Временно исполнять обязанности руководителя комитета будет его заместитель Елена Мезенцева», — заявили в администрации Шадринска. В январе 2020 года Парфенов был назначен первым замглавы Шадринска. В декабре того же года должность первого заместителя мэра получил Антон Мокан (сейчас глава города Шадринска), а Парфенов занял пост руководителя городского комитета по строительству. Ранее источники URA.RU сообщали, что Парфенов готовится уйти в отставку, и 28 января у него будет последний рабочий день. Инсайдеры также сообщали, что вместо чиновника на мероприятия уже ходит его заместитель Елена Мезенцева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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