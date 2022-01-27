Владислав Постников известен участием не только в выборах, но и почти во всех крупных протестных акциях последних лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владислав Постников, бывший координатор екатеринбургского отделения «Открытой России» (движение было создано бизнесменом Михаилом Ходорковским, впоследствии власти РФ признали его нежелательной организацией, и оно прекратило свое существование) выходит из гонки на довыборах в гордуму. Об этом URA.RU сообщил источник в окружении Постникова.

«Владислав не будет выдвигаться на довыборы. С чем это связано, не знаю. Вероятно, переговоры с партиями и потенциальными спонсорами, завершились не так, как он рассчитывал», — поделился собеседник. Сам Постников к моменту публикации не ответил на звонок корреспондента.

О готовности поучаствовать в довыборах по Верх-Исетскому округу №2 Постников объявил 13 января. Условием для этого он называл наличие финансовых гарантий. «Партии, которые готовы меня выдвинуть, есть», — писал он в Facebook. В мэрии, по данным URA.RU, настороженно относились к такому плану: на довыборах в гордуму по Верх-Исетскому округу №3 в ноябре 2020 года Постников едва не победил кандидата от «Единой России» Антона Швалева. Постников тогда шел от «Яблока» и набрал 21,02% голосов, у Швалева было 28,57%. Считается, что разницу провластному кандидату обеспечило десятидневное досрочное голосование.

На выборах в Госдуму по Свердловскому округу (куда входит Верх-Исетский район) в сентябре 2021-го Постников, шедший так же от «Яблока», набрал 12,96% (это второе место, первое было у действующего депутата ГД от «Единой России» Андрея Альшевских). А на выборах в заксобрание он уступил единороссу Сергею Мелехину.

Довыборы в гордуму по двум округам — Верх-Исетскому №2 и Ленинскому №10 — намечены на 27 марта, перед этим будет десятидневное досрочное голосование. Кандидатами от мэрии являются директора школ — Татьяна Вяткина (округ №2) и Екатерина Журавлева (№10).

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