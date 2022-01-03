В Минпромторге РФ готовы к выпуску иностранных вакцин от COVID. Условие

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Иностранные вакцины могут зарегистрировать, если их одобрит Минздрав РФ Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Минпромторг РФ может приступить к производству иностранных вакцин против коронавируса на территории России в следующем году, если Минздрав РФ признает это целесообразным. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Решать это — все-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — приводит слова Мантурова ТАСС.

Тем не менее, как ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, производители иностранных вакцин от коронавируса еще не обращались по поводу регистрации своих препаратов в России. Она также отметила, что россияне, которые привились иностранными препаратами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации.

Ранее власти Иркутской области попросили Госдуму признать иностранные вакцины и обеспечить их доступ на российских рынок. В России в данный момент зарегистрированы шесть вакцин от коронавируса российского производства: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт», «Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».

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Минпромторг РФ может приступить к производству иностранных вакцин против коронавируса на территории России в следующем году, если Минздрав РФ признает это целесообразным. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. «Решать это — все-таки прерогатива Минздрава. Но если будет стоять задача перед промышленностью, то реализовать мы это сможем точно, это вопрос целесообразности, социального и экономического смысла», — приводит слова Мантурова ТАСС. Тем не менее, как ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, производители иностранных вакцин от коронавируса еще не обращались по поводу регистрации своих препаратов в России. Она также отметила, что россияне, которые привились иностранными препаратами от коронавируса, смогут получить сертификат о вакцинации. Ранее власти Иркутской области попросили Госдуму признать иностранные вакцины и обеспечить их доступ на российских рынок. В России в данный момент зарегистрированы шесть вакцин от коронавируса российского производства: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак», «Спутник Лайт», «Спутник М» и «Эпиваккорона-Н».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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