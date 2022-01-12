Свердловский пенсионер выиграл в лотерею 15 средних зарплат

Выигрыш составил 750 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Военный пенсионер из Свердловской области Александр Звонарев выиграл в новогоднюю лотерею 750 тысяч рублей, что эквивалентно 15 средним зарплатам. О получении вознаграждения счастливчиком из региона URA.RU сообщили в пресс-службе «Столото».

«Среди счастливчиков оказался житель Свердловской области Александр Звонарев (военный пенсионер) — он выиграл приз в 750 тысяч рублей. Примечательно, что мужчина специально не готовился к праздничному розыгрышу, а купил три билета на сайте „Столото“ просто ради развлечения», — говорится в сообщении бренда российских лотерей.

Мужчина рассказал, что не поверил своим глазам, когда увидел на экране компьютера, что стал победителям. Его супруга и вовсе не знала, что муж участвует в лотерее, поэтому выигрыш стал для нее потрясающим сюрпризом. Выигранная счастливчиком сумма примерно равна 15 средним зарплатам — по данным Свердловскстата, средняя заработная плата в регионе сейчас составляет 47 861 рубль. Как распорядиться деньгами, Александр еще не решил.

Ранее URA.RU сообщало, что перед Новым годом житель Серова купил лотерейный билет за 40 рублей и выиграл 11 миллионов рублей. Другая свердловчанка по итогам розыгрыша «Русского лото» в декабре минувшего года стала обладательницей миллиона.

Фото предоставлено компанией «Русское лото»

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