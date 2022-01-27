В Кургане на деньги, собранные на капремонт, начнут новые работы

Стоимость взносов на капремонт в регионе выросла до 9,45 рублей за квадратный метр Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области из фонда капремонта будут оплачивать новые работы и покупку подорожавших материалов, из-за чего вырос тариф на капремонт. Об этом сообщила и. о. директора областного департамента госрегулирования цен и тарифов Елена Федянина.

«В региональную программу, действующую на территории Курганской области, был внесен ряд изменений. <…> В частности был расширен перечень видов работ. Появились такие виды работ, как техническое освидетельствование лифтов, проверка достоверности определения сметной стоимости и иные виды работ», — рассказала Федянина во время пресс-конференции, трансляция которой велась 28 января в соцсетях областного правительства.

По ее словам из-за этого и подорожания стоимости услуг и материалов нужно было изменить региональный взнос на капремонт. Тариф повысился с 6,97 до 9,45 рублей за квадратный метр. Она добавила, что взносы повышают и в соседних регионах.

Ранее глава фонда капремонта Курганской области Ольга Петрова отмечала, что этот тариф не повышался в регионе восемь лет. При новом тарифе, по ее словам, можно будет дополнительно ремонтировать в год до 20 домов.