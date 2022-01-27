Фонд, обвиняемый в международном скандале, заплатил Ельцин Центру

Источник рассказал, что Ельцин Центр получил деньги от немецкого фонда Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ельцин Центр в Екатеринбурге получил сотни тысяч рублей от фонда имени Фридриха Эберта (Германия), который считается спонсором школы ямальца Николая Десятниченко, подозреваемого в оправдании национализма. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых ведомствах.

«Фонд Фридриха Эберта дал деньги фонду Ельцин Центра на проживание участников фестиваля, который проводился в ноябре 2021 года. Общая сумма финансовой помощи — 336 250 рублей», — рассказал собеседник, показав копии документов (есть в распоряжении URA.RU). Он подчеркнул, что соответствующую сумму в пользу центра перевел руководитель фонда Пеер Тешендорф.

Собеседник агентства рассказал, что в 2017 году фонд выделял грант на исследование Десятниченко, который во время выступления в Бундестаге пожалел немцев, умерших в Великую Отечественную войну. Речь подростка вызвала резонанс в российских и иностранных СМИ.

Фестиваль, часть которого предположительно спонсировалась немецким фондом, посвящен проблемам локальных медиа. Он проводится на различных площадках регулярно. Экспертами выступают психологи, журналисты, в том числе представители признанного в России иностранным агентом сайта «ОВД-инфо».

URA.RU обратилось в пресс-службу Ельцин Центра. Там подчеркнули, что центр не проводил фестиваль, и мероприятие даже не значится в числе партнерских. Представитель пресс-службы объяснил, что коммерческие организации могут проводить свои мероприятия на площадках центра по специальному договору. В пресс-службе пообещали уточнить, действительно ли в центре проводился фестиваль.

URA.RU направило запрос в фонд имени Фридриха Эберта. Ответа на момент публикации не поступало.

Скандал с выступлением Николая Десятниченко в бундестаге произошел в 2017 году, когда школьник высказал мнение, что многие немецкие солдаты не хотели воевать в Великую Отечественную войну, и назвал их «невинно погибшими». Представители фонда Фридриха Эберта заявляли, что не имеют никакого отношения к выступлению подростка.

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