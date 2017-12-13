09:26 13 декабря 2017 1

Выступление ямальского гимназиста стало фактором международных отношений Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Власти Германии встревожены проблемами, которые могут возникнуть в РФ у фонда Фридриха Эберта после нашумевшего выступления в бундестаге школьников из Нового Уренгоя. Эту организацию считают спонсором поездки ямальских школьников и модератором текста их речей, в которых многие увидели фактическое оправдание нацизма. Ряд российских политиков уже поставили вопрос о проверке деятельности фонда и даже признании его нежелательной организацией на территории России.

«Мы надеемся, что речь не идет об инициированной кем-то целенаправленной травле. Возможно, это все результат ошибки или недопонимания, но нас эта ситуация тревожит», цитирует «Коммерсант» источники, близкий к МИД Германии. В самом фонде издание заверили, что он не имеет отношения к происшедшему. «Ни в прошлом, ни на данный момент наша организация никоим образом не была причастна и не причастна к этому проекту — ни финансово, ни логистически. Нет и не было сотрудничества между Фондом имени Фридриха Эберта и гимназией в Новом Уренгое, а также гимназией имени Фридриха в Касселе»», — заявили в фонде.

В России о финансировании фондом Эберта поездки уренгойских школьников заявили, в частности, глава общества «Россия—Германия» Ольга Зиновьева и режиссер Никита Михалков в программе «Бесогон ТВ». Он сообщил, что фонд выделил под этот проект «специальный грант», и напомнил, что в Белоруссии деятельность этой организации «запрещена».

Депутат Госдумы Евгений Федоров направил в Генпрокуратуру соответствующий запрос и предложение запретить работу фонда в РФ. «Это — мощная структура, финансируемая из бюджета Германии: вместе с другими фондами они получают около 2 € млрд, половину которых тратят на работу за рубежом, в том числе в России, — утверждает народный избранник.— Они давно проводят эти проекты, которые поднимают молодежь на покаяние за победу в Великой Отечественной войне».

Как уже сообщало «URA.RU», виновными в выступлениях о «невинноубиенных» солдатах гитлеровской армии, которые «не хотели воевать», признали директора и учителя немецкого языка новоуренгойской гимназии. По итогам проверки выяснилось, что поездка и подготовка выступлений были личной инициативой педагога. Также правительство ЯНАО ввело тотальный контроль всех международных проектов в автономном округе.