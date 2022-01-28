Лавров пригрозил США разрывом отношений

Если США введут новые санкции против России, это будет эквивалентно разрыву отношений между странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что пакет [санкций], сопровождающийся полным отключением финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений [между Россией и США]», — заявил Лавров в интервью в эфире «Говорит Москва». Прямая трансляция ведется на youtube-канале радиостанции.
Так глава МИД РФ ответил на вопрос о введении США новых санкций против России, в том числе против санкции руководства страны. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что в случае «вторжения России на Украину» Запад введет санкции в отношении Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении президента РФ выходят за грани дозволенного.
Если США введут новые санкции против России, это будет эквивалентно разрыву отношений между странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что пакет [санкций], сопровождающийся полным отключением финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений [между Россией и США]», — заявил Лавров в интервью в эфире «Говорит Москва». Прямая трансляция ведется на youtube-канале радиостанции. Так глава МИД РФ ответил на вопрос о введении США новых санкций против России, в том числе против санкции руководства страны. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что в случае «вторжения России на Украину» Запад введет санкции в отношении Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении президента РФ выходят за грани дозволенного.