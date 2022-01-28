Лавров пригрозил США разрывом отношений

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Новые санкции могут положить конец отношениям двух страны, уверен Лавров Фото:

Если США введут новые санкции против России, это будет эквивалентно разрыву отношений между странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что пакет [санкций], сопровождающийся полным отключением финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений [между Россией и США]», — заявил Лавров в интервью в эфире «Говорит Москва». Прямая трансляция ведется на youtube-канале радиостанции.

Так глава МИД РФ ответил на вопрос о введении США новых санкций против России, в том числе против санкции руководства страны. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что в случае «вторжения России на Украину» Запад введет санкции в отношении Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении президента РФ выходят за грани дозволенного.

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Если США введут новые санкции против России, это будет эквивалентно разрыву отношений между странами. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Американцам сказано было, в том числе в контактах президентов, что пакет [санкций], сопровождающийся полным отключением финансово-экономических систем, которые контролируются Западом, будет эквивалентен разрыву отношений [между Россией и США]», — заявил Лавров в интервью в эфире «Говорит Москва». Прямая трансляция ведется на youtube-канале радиостанции. Так глава МИД РФ ответил на вопрос о введении США новых санкций против России, в том числе против санкции руководства страны. Ранее глава Белого дома Джо Байден заявил, что в случае «вторжения России на Украину» Запад введет санкции в отношении Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что санкции в отношении президента РФ выходят за грани дозволенного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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