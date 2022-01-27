В ХМАО с коронавирусом госпитализировали 95 человек за сутки

В ХМАО за минувшие сутки было госпитализировано 95 пациентов с коронавирусом. Всего в ковидных госпиталях на данный момент находится 927 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.
«В инфекционных госпиталях Югры на 28 января лечение проходят 927 пациента», — сказано в сообщении окружного департамента. Сутками ранее было госпитализированных 832 пациента.
За сутки коронавирусом заразились 2 341 человек в 22 муниципалитетах, пять человек умерли. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит следующим образом:
- Сургут — 755;
- Нижневартовск — 377;
- Сургутский район — 195;
- Нефтеюганск — 194;
- Ханты-Мансийск — 177;
- Урай — 104;
- Советский район — 65;
- Нягань — 58;
- Когалым — 57;
- Мегион — 56;
- Кондинский район — 47;
- Пыть-Ях — 43;
- Нефтеюганский район — 42;
- Радужный — 35;
- Югорск — 33;
- Лангепас — 29;
- Нижневартовский район — 25;
- Покачи — 16;
- Октябрьский район — 11;
- Ханты-Мансийский район — 8;
- Березовский район — 8;
- Белоярский район — 6.
По данным департамента здравоохранения состояние 59 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 55,2%. Коэффициент распространения инфекции — 1,61.
Ранее URA.RU писало, что в начале недели число пациентов в ковидных госпиталях ХМАО составляло 705 человек. Тогда количество госпитализированных пациентов за сутки составило 29 человек.
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