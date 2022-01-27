В ХМАО с коронавирусом госпитализировали 95 человек за сутки

В ковидных госпиталях ХМАО на данный момент находится 927 человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки было госпитализировано 95 пациентов с коронавирусом. Всего в ковидных госпиталях на данный момент находится 927 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«В инфекционных госпиталях Югры на 28 января лечение проходят 927 пациента», — сказано в сообщении окружного департамента. Сутками ранее было госпитализированных 832 пациента.

За сутки коронавирусом заразились 2 341 человек в 22 муниципалитетах, пять человек умерли. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит следующим образом:

Сургут — 755;

Нижневартовск — 377;

Сургутский район — 195;

Нефтеюганск — 194;

Ханты-Мансийск — 177;

Урай — 104;

Советский район — 65;

Нягань — 58;

Когалым — 57;

Мегион — 56;

Кондинский район — 47;

Пыть-Ях — 43;

Нефтеюганский район — 42;

Радужный — 35;

Югорск — 33;

Лангепас — 29;

Нижневартовский район — 25;

Покачи — 16;

Октябрьский район — 11;

Ханты-Мансийский район — 8;

Березовский район — 8;

Белоярский район — 6.

По данным департамента здравоохранения состояние 59 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 55,2%. Коэффициент распространения инфекции — 1,61.

Ранее URA.RU писало, что в начале недели число пациентов в ковидных госпиталях ХМАО составляло 705 человек. Тогда количество госпитализированных пациентов за сутки составило 29 человек.