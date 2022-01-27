27 января 2022
26 января 2022

В ХМАО с коронавирусом госпитализировали 95 человек за сутки

© Служба новостей «URA.RU»
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В ковидных госпиталях ХМАО на данный момент находится 927 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО за минувшие сутки было госпитализировано 95 пациентов с коронавирусом. Всего в ковидных госпиталях на данный момент находится 927 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО.

«В инфекционных госпиталях Югры на 28 января лечение проходят 927 пациента», — сказано в сообщении окружного департамента. Сутками ранее было госпитализированных 832 пациента.

За сутки коронавирусом заразились 2 341 человек в 22 муниципалитетах, пять человек умерли. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит следующим образом:

  • Сургут — 755;
  • Нижневартовск — 377;
  • Сургутский район — 195;
  • Нефтеюганск — 194;
  • Ханты-Мансийск — 177;
  • Урай — 104;
  • Советский район — 65;
  • Нягань — 58;
  • Когалым — 57;
  • Мегион — 56;
  • Кондинский район — 47;
  • Пыть-Ях — 43;
  • Нефтеюганский район — 42;
  • Радужный — 35;
  • Югорск — 33;
  • Лангепас — 29;
  • Нижневартовский район — 25;
  • Покачи — 16;
  • Октябрьский район — 11;
  • Ханты-Мансийский район — 8;
  • Березовский район — 8;
  • Белоярский район — 6.

По данным департамента здравоохранения состояние 59 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 55,2%. Коэффициент распространения инфекции — 1,61.

Ранее URA.RU писало, что в начале недели число пациентов в ковидных госпиталях ХМАО составляло 705 человек. Тогда количество госпитализированных пациентов за сутки составило 29 человек.

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В ХМАО за минувшие сутки было госпитализировано 95 пациентов с коронавирусом. Всего в ковидных госпиталях на данный момент находится 927 человек. Об этом URA.RU рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО. «В инфекционных госпиталях Югры на 28 января лечение проходят 927 пациента», — сказано в сообщении окружного департамента. Сутками ранее было госпитализированных 832 пациента. За сутки коронавирусом заразились 2 341 человек в 22 муниципалитетах, пять человек умерли. Распространение коронавируса по муниципалитетам выглядит следующим образом: По данным департамента здравоохранения состояние 59 пациентов тяжелое, 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составляет 55,2%. Коэффициент распространения инфекции — 1,61. Ранее URA.RU писало, что в начале недели число пациентов в ковидных госпиталях ХМАО составляло 705 человек. Тогда количество госпитализированных пациентов за сутки составило 29 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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