27 января 2022
26 января 2022

Уральский полпред наградил орденом главу «СИБУРА»

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральный директор СИБУРа Дмитрий Конов. Тюмень, конов дмитрий
Дмитрий Конов награжден орденом имени Александра Невского Фото:

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вручил орден Александра Невского председателю правления «СИБУР Холдинг» Дмитрию Конову. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

«Во Дворце наместника в Тобольске прошла церемония вручения государственных наград, в рамках рабочей поездки полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. Он вручил орден Александра Невского председателю правления ПАО „СИБУР Холдинг“ Дмитрию Конову», — рассказали в информационном центре правительства Тюменской области

Кроме того, орден Дружбы получил председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов. А пожарные Николай Шурыгин и Дмитрий Иваненко награждены медалями «За отвагу на пожаре».

Ранее агентство писало, что компания «СИБУР», правительство области и мэрия Тобольска планируют заключить соглашение о развитии города до 2030 года. Перед подписанием его обсудят с жителями.

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Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вручил орден Александра Невского председателю правления «СИБУР Холдинг» Дмитрию Конову. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Во Дворце наместника в Тобольске прошла церемония вручения государственных наград, в рамках рабочей поездки полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. Он вручил орден Александра Невского председателю правления ПАО „СИБУР Холдинг“ Дмитрию Конову», — рассказали в информационном центре правительства Тюменской области Кроме того, орден Дружбы получил председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов. А пожарные Николай Шурыгин и Дмитрий Иваненко награждены медалями «За отвагу на пожаре». Ранее агентство писало, что компания «СИБУР», правительство области и мэрия Тобольска планируют заключить соглашение о развитии города до 2030 года. Перед подписанием его обсудят с жителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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