Уральский полпред наградил орденом главу «СИБУРА»

28 января 2022 в 14:41 Размер текста - 17 +

Дмитрий Конов награжден орденом имени Александра Невского Фото: Николай Бастриков © URA.RU Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вручил орден Александра Невского председателю правления «СИБУР Холдинг» Дмитрию Конову. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Во Дворце наместника в Тобольске прошла церемония вручения государственных наград, в рамках рабочей поездки полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. Он вручил орден Александра Невского председателю правления ПАО „СИБУР Холдинг“ Дмитрию Конову», — рассказали в информационном центре правительства Тюменской области Кроме того, орден Дружбы получил председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов. А пожарные Николай Шурыгин и Дмитрий Иваненко награждены медалями «За отвагу на пожаре». Ранее агентство писало, что компания «СИБУР», правительство области и мэрия Тобольска планируют заключить соглашение о развитии города до 2030 года. Перед подписанием его обсудят с жителями. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вручил орден Александра Невского председателю правления «СИБУР Холдинг» Дмитрию Конову. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области. «Во Дворце наместника в Тобольске прошла церемония вручения государственных наград, в рамках рабочей поездки полномочного представителя президента России в УрФО Владимира Якушева. Он вручил орден Александра Невского председателю правления ПАО „СИБУР Холдинг“ Дмитрию Конову», — рассказали в информационном центре правительства Тюменской области Кроме того, орден Дружбы получил председатель правления, генеральный директор ООО «СИБУР» Михаил Карисалов. А пожарные Николай Шурыгин и Дмитрий Иваненко награждены медалями «За отвагу на пожаре». Ранее агентство писало, что компания «СИБУР», правительство области и мэрия Тобольска планируют заключить соглашение о развитии города до 2030 года. Перед подписанием его обсудят с жителями.