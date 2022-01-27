Курганцы сомневаются в безопасности новостройки

Дом строят в микрорайоне Шевелевка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане некоторые жители боятся потенциального обрушения нового жилого комплекса «Тихий берег», который строят на набережной в микрорайоне Шевелевка. По мнению местного строителя Сергея Гонцова, комплекс строят слишком близко к реке.

«Дом этот строится рядом с нашим домом. Он будет возведен прямо на берегу. <…> Рядом река, внизу грунт подмывается всегда, нужно очень серьезно предусмотреть все нюансы. У нас все соседи недоумевают, как можно на таком небольшом пятачке воткнуть 17-этажный жилой дом. Ведь если он обрушится, то пострадают и соседние дома», — рассказал изданию «Уралполит.ру» строитель.

Представители мэрии объяснили изданию, что, по данным, указанным в проектной документации, фундамента дома достаточно для устойчивости многоквартирного дома. Они добавили, что дополнительного берегоукрепления не потребуется.

В 2021 году жители Кургана, жаловались президенту Владимиру Путину на спорную стройку. Обратившиеся считали, что в их дворе нельзя вести строительство. По их мнению, стройка угрожает состоянию их домов.