27 января 2022

Курганцы сомневаются в безопасности новостройки

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Дом строят в микрорайоне Шевелевка (архивное фото) Фото:

В Кургане некоторые жители боятся потенциального обрушения нового жилого комплекса «Тихий берег», который строят на набережной в микрорайоне Шевелевка. По мнению местного строителя Сергея Гонцова, комплекс строят слишком близко к реке.

«Дом этот строится рядом с нашим домом. Он будет возведен прямо на берегу. <…> Рядом река, внизу грунт подмывается всегда, нужно очень серьезно предусмотреть все нюансы. У нас все соседи недоумевают, как можно на таком небольшом пятачке воткнуть 17-этажный жилой дом. Ведь если он обрушится, то пострадают и соседние дома», — рассказал изданию «Уралполит.ру» строитель.

Представители мэрии объяснили изданию, что, по данным, указанным в проектной документации, фундамента дома достаточно для устойчивости многоквартирного дома. Они добавили, что дополнительного берегоукрепления не потребуется.

В 2021 году жители Кургана, жаловались президенту Владимиру Путину на спорную стройку. Обратившиеся считали, что в их дворе нельзя вести строительство. По их мнению, стройка угрожает состоянию их домов.

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В Кургане некоторые жители боятся потенциального обрушения нового жилого комплекса «Тихий берег», который строят на набережной в микрорайоне Шевелевка. По мнению местного строителя Сергея Гонцова, комплекс строят слишком близко к реке. «Дом этот строится рядом с нашим домом. Он будет возведен прямо на берегу. <…> Рядом река, внизу грунт подмывается всегда, нужно очень серьезно предусмотреть все нюансы. У нас все соседи недоумевают, как можно на таком небольшом пятачке воткнуть 17-этажный жилой дом. Ведь если он обрушится, то пострадают и соседние дома», — рассказал изданию «Уралполит.ру» строитель. Представители мэрии объяснили изданию, что, по данным, указанным в проектной документации, фундамента дома достаточно для устойчивости многоквартирного дома. Они добавили, что дополнительного берегоукрепления не потребуется. В 2021 году жители Кургана, жаловались президенту Владимиру Путину на спорную стройку. Обратившиеся считали, что в их дворе нельзя вести строительство. По их мнению, стройка угрожает состоянию их домов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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