Курганцы, писавшие Путину по стройке, заявили об угрозе их домам

Дело по скандальной стройке в Кургане рассматривается в суде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана, которые судятся с мэрией и застройщиком (компанией ООО «Газинвест») по поводу стройки дома №117а по ул. Мяготина, заявили об угрозе их домам. Ранее курганцы писали президенту РФ Владимиру Путину с жалобой на точечную застройку. О ходе процесса на своей странице в «ВКонтакте» написала предприниматель Оксана Ковалева.

Участники судебного процесса заявили, что проектировщики для застройщика не проводили геотехнические расчеты. Они делаются с целью просчитать риски для окружающих домов в опасной зоне влияния строительства. «Это было подтверждено накануне в гражданском процессе. Проектировщик даже не знал, что надо было делать такие расчеты (здесь уже претензия к уровню квалификации проектировщика и застройщика). Для меня лично это очередной шок и очередное подтверждение деградации строительной отрасли Кургана», — написала Ковалева, выразившая общую точку зрения истцов.

По мнению курганцев, дома № 98 и 98а по ул. Кирова, №117 по ул. К. Мяготина могут не устоять в зоне опасного влияния стройки. «Каждый раз, когда заезжает техника на стройку, становится просто страшно. Дома трещат. Почему должно что-то случиться, чтобы была реакция властей», — говорят жители домов.

Ковалева также сообщает, что в ее распоряжении оказался проект строящего дома. Это типовая панельная десятиэтажка. Получить комментарий застройщика Александра Бабочкина URA.RU не удалось. Предприниматель отказывается что-либо комментировать.

URA.RU ранее писало, что жители Кургана, которые жаловались президенту Владимиру Путину на спорную стройку, готовы выйти с вилами на улицу Ленина к правительству региона. Жители также заявляли об ингаляционном отравлении неизвестным веществом после того, как экскаватор выкопал яму на строительной площадке, которую заполнила вода.