В Кремле ответили на идею пустить водку по «Северному потоку-2»

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявляла, что через «Северный поток — 2» можно прокачивать водку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лучше, если Европа будет шутить о газопроводе «Северный поток — 2», а не нагнетать ситуацию вокруг проекта. Так во время общения с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о прокачке водки через газопровод «Северный поток — 2».

Ранее Нуланд заявляла, что «было бы неплохо» прокачивать через «Северный поток — 2» не только газ, но и водку. Также она подчеркнула, что проект еще не закончен, не протестирован и не сертифицирован.

«Давайте справедливости ради будем профессиональными журналистами. Она такого заявления не делала. Я не склонен к тому, чтобы ее защищать, она не относится к нашим большим друзьям, скорее к нашим критикам. Она не делала такого заявления, она пошутила на реплику журналиста. Это была шутка. Хоть какие-то попытки шутить уже хорошо. Лучше пусть шутят, чем занимаются нагнетанием в Европе», — ответил Песков на слова о водке в «Северном потоке — 2».

Строительство газопровода было завершено осенью 2021 года, напоминает RT. Позже Германия приостановила сертификацию газопровода. Причиной стало несоответствие праву Европейского союза. Сертификацию возобновят после окончания передачи базовых активов дочерней компании Германии и проверки документации. Позже в ФРГ уточнили, что готовы заблокировать «Северный поток — 2» из-за Украины.

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