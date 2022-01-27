Нуланд: хорошо бы «Северный поток-2» прокачивал по трубам водку

28 января 2022 в 02:43 Размер текста - 17 +

Нуланд заявила, что «Северный поток — 2» еще не готов к запуску Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета «Северный поток — 2» Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что было бы неплохо, если бы по «Северному потоку — 2» (СП-2) из России прокачивалась водка. Так она пошутила в ответ на высказывание журналиста Мэтью Ли во время брифинга. «Водка — это было бы неплохо» — сказала Нуланд на замечание Ли о том, что «Северный поток — 2» может прокачивать не только газ, но и оливковое масло или водку. Однако с высказыванием о том, что газопровод готов к эксплуатации она не согласилась, заявив, что СП-2 еще не закончен, не протестирован и не сертифицирован. Ранее Виктория Нуланд предупредила, что в случае вторжения России на Украину проект «Северный поток — 2» будет остановлен. Замгоссекретаря выразила надежду, что Россия после изучения ответа США на ее предложения по безопасности в Европе вернется за стол переговоров. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд заявила, что было бы неплохо, если бы по «Северному потоку — 2» (СП-2) из России прокачивалась водка. Так она пошутила в ответ на высказывание журналиста Мэтью Ли во время брифинга. «Водка — это было бы неплохо» — сказала Нуланд на замечание Ли о том, что «Северный поток — 2» может прокачивать не только газ, но и оливковое масло или водку. Однако с высказыванием о том, что газопровод готов к эксплуатации она не согласилась, заявив, что СП-2 еще не закончен, не протестирован и не сертифицирован. Ранее Виктория Нуланд предупредила, что в случае вторжения России на Украину проект «Северный поток — 2» будет остановлен. Замгоссекретаря выразила надежду, что Россия после изучения ответа США на ее предложения по безопасности в Европе вернется за стол переговоров.