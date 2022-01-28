Путин изменил формат встречи с губернатором из-за коронавируса

Очная встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время визита главы государства в город накануне не состоялась из-за ковидных ограничений. Руководитель региона представил свой доклад письменно, сообщил 28 февраля, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Очная встреча не смогла состояться в связи с ковидными ограничениями, но Беглов отправил Путину письменный доклад по основным вопросам развития города. Президент получит и ознакомится с ним», — заверил Песков.
Встреча Путина с Бегловым планировалась и анонсировалась на 27 февраля во время традиционного визита президента в Санкт-Петербург в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, возложив венок к монументу «Мать-Родина».
Очная встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время визита главы государства в город накануне не состоялась из-за ковидных ограничений. Руководитель региона представил свой доклад письменно, сообщил 28 февраля, отвечая на вопрос URA.RU, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Очная встреча не смогла состояться в связи с ковидными ограничениями, но Беглов отправил Путину письменный доклад по основным вопросам развития города. Президент получит и ознакомится с ним», — заверил Песков. Встреча Путина с Бегловым планировалась и анонсировалась на 27 февраля во время традиционного визита президента в Санкт-Петербург в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Глава государства посетил Пискаревское мемориальное кладбище, где почтил память погибших воинов-освободителей и жителей города, возложив венок к монументу «Мать-Родина».