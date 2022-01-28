В Кремле рассказали, о чем будет говорить Путин с главой Китая

Путин и Цзиньпин встретятся в Пекине во время Олимпиады Фото: bundeskanzlerin.de

Главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Традиционно, что делают Путин и Си — сверяют часы по направлениям сотрудничества. Их много. На этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это вопросы стабильности, безопасности, диалог РФ с США и НАТО, региональные проблемы всегда затрагиваются. Повестка огромная, потому что отношения стран мультиформатные по темам. Предстоит серьезный насыщенный разговор», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, в Пекине Путин и Си Цзиньпин пообщаются как один на один, так и с делегациями. При этом делегации будут небольшие.

Ранее Песков раскрыл детали поездки Путина на Олимпиаду в Пекин. По его словам, делегация президента будет минимальной, он будет передвигаться на своем автомобиле.