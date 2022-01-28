В Кремле рассказали, о чем будет говорить Путин с главой Китая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела, си цзиньпин, путин владимир
Путин и Цзиньпин встретятся в Пекине во время Олимпиады Фото:

Главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Традиционно, что делают Путин и Си — сверяют часы по направлениям сотрудничества. Их много. На этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это вопросы стабильности, безопасности, диалог РФ с США и НАТО, региональные проблемы всегда затрагиваются. Повестка огромная, потому что отношения стран мультиформатные по темам. Предстоит серьезный насыщенный разговор», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, в Пекине Путин и Си Цзиньпин пообщаются как один на один, так и с делегациями. При этом делегации будут небольшие.

Ранее Песков раскрыл детали поездки Путина на Олимпиаду в Пекин. По его словам, делегация президента будет минимальной, он будет передвигаться на своем автомобиле.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Главными темами разговора президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпина во время Олимпиады в Пекине будут международная стабильность, вопросы безопасности и диалог России с США и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Традиционно, что делают Путин и Си — сверяют часы по направлениям сотрудничества. Их много. На этот раз большое время уйдет на обмен мнениями по международной проблематике. Это вопросы стабильности, безопасности, диалог РФ с США и НАТО, региональные проблемы всегда затрагиваются. Повестка огромная, потому что отношения стран мультиформатные по темам. Предстоит серьезный насыщенный разговор», — заявил Песков. По словам представителя Кремля, в Пекине Путин и Си Цзиньпин пообщаются как один на один, так и с делегациями. При этом делегации будут небольшие. Ранее Песков раскрыл детали поездки Путина на Олимпиаду в Пекин. По его словам, делегация президента будет минимальной, он будет передвигаться на своем автомобиле.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...