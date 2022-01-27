27 января 2022
26 января 2022

Губернатор Моор подписал с «Сибур» договор о развитии Тобольска. Он будет действовать до 2030 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Тобольск, фонари, тобольск, фонарь, тобольский кремль, мачта освещения
«Сибур» поможет развивать Тобольск до 2030 года Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор, мэр Тобольска Максим Афанасьев и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали 28 января соглашение о развитии первой столицы Сибири. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Соглашение будет действовать до 2030 года

«Проекту „Тобольск 2030“ быть. Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО „СИБУР Холдинг“ Дмитрий Конов и глава города Тобольска Максим Афанасьев подписали соглашение между правительством региона, ПАО „СИБУР Холдинг“ и администрацией города», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что основными фокусами новой программы станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств. А также реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, мэр Тобольска Максим Афанасьев и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали 28 января соглашение о развитии первой столицы Сибири. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Соглашение будет действовать до 2030 года «Проекту „Тобольск 2030“ быть. Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО „СИБУР Холдинг“ Дмитрий Конов и глава города Тобольска Максим Афанасьев подписали соглашение между правительством региона, ПАО „СИБУР Холдинг“ и администрацией города», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что основными фокусами новой программы станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств. А также реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...