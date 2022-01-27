Губернатор Тюменской области Александр Моор, мэр Тобольска Максим Афанасьев и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали 28 января соглашение о развитии первой столицы Сибири. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Соглашение будет действовать до 2030 года
«Проекту „Тобольск 2030“ быть. Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО „СИБУР Холдинг“ Дмитрий Конов и глава города Тобольска Максим Афанасьев подписали соглашение между правительством региона, ПАО „СИБУР Холдинг“ и администрацией города», — рассказали в инфоцентре.
Ранее агентство писало, что основными фокусами новой программы станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств. А также реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности.
Губернатор Тюменской области Александр Моор, мэр Тобольска Максим Афанасьев и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали 28 января соглашение о развитии первой столицы Сибири. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Соглашение будет действовать до 2030 года «Проекту „Тобольск 2030“ быть. Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО „СИБУР Холдинг“ Дмитрий Конов и глава города Тобольска Максим Афанасьев подписали соглашение между правительством региона, ПАО „СИБУР Холдинг“ и администрацией города», — рассказали в инфоцентре. Ранее агентство писало, что основными фокусами новой программы станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств. А также реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности.