«Сибур» поможет развивать Тобольск до 2030 года Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор, мэр Тобольска Максим Афанасьев и председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов подписали 28 января соглашение о развитии первой столицы Сибири. Об этом URA.RU сообщили в информационном центре правительства региона. Соглашение будет действовать до 2030 года

«Проекту „Тобольск 2030“ быть. Губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель правления ПАО „СИБУР Холдинг“ Дмитрий Конов и глава города Тобольска Максим Афанасьев подписали соглашение между правительством региона, ПАО „СИБУР Холдинг“ и администрацией города», — рассказали в инфоцентре.

Ранее агентство писало, что основными фокусами новой программы станут проекты благоустройства и озеленения города, развитие общественных пространств. А также реставрация памятников исторического наследия и создание условий для повышения туристической привлекательности.