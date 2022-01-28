Лукашенко сделал заявление о вхождении Беларуси в состав России

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Лукашенко: «Целей таких у руководства России нет» Фото:

У России нет цели поглотить Беларусь. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

«Этого никогда не будет, и целей таких у руководства России нет», — отметил Лукашенко. Информацию передает белорусское издание «БЕЛТА».

В прошлом году Лукашенко также опроверг информацию о вхождении Беларуси в состав США, Великобритании или России. По словам главы республики, Белоруссия и Россия давно являются форпостом союзного государства. Ранее также сообщалось, что Путин и Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. В октябре 2021 года белорусский лидер пригрозил Западу созданием союзного государства в случае внешней агрессии.

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У России нет цели поглотить Беларусь. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию. «Этого никогда не будет, и целей таких у руководства России нет», — отметил Лукашенко. Информацию передает белорусское издание «БЕЛТА». В прошлом году Лукашенко также опроверг информацию о вхождении Беларуси в состав США, Великобритании или России. По словам главы республики, Белоруссия и Россия давно являются форпостом союзного государства. Ранее также сообщалось, что Путин и Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. В октябре 2021 года белорусский лидер пригрозил Западу созданием союзного государства в случае внешней агрессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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