Лукашенко сделал заявление о вхождении Беларуси в состав России

Лукашенко: «Целей таких у руководства России нет» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

У России нет цели поглотить Беларусь. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию.

«Этого никогда не будет, и целей таких у руководства России нет», — отметил Лукашенко. Информацию передает белорусское издание «БЕЛТА».

В прошлом году Лукашенко также опроверг информацию о вхождении Беларуси в состав США, Великобритании или России. По словам главы республики, Белоруссия и Россия давно являются форпостом союзного государства. Ранее также сообщалось, что Путин и Лукашенко подписали декрет о Союзном государстве. В октябре 2021 года белорусский лидер пригрозил Западу созданием союзного государства в случае внешней агрессии.