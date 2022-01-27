Заместителя главы челябинского района избил судимый житель

Полиция проводит проверку по инциденту в Чесме Фото: Илья Московец © URA.RU

Заместителя главы Чесменского района Евгения Устинова избил местный, ранее судимый житель. Об этом URA.RU рассказал источник в Чесме. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что по факту инцидента проводится проверка, воздержавшись от подробностей случившегося.

«Местный житель, имеющий судимость, 27 января пришел к Устинову в кабинет и попросил поехать к нему в частный дом, посмотреть условия подключения к газу. Там житель неожиданно набросился на Устинова», — рассказал URA.RU инсайдер.

По словам источника, бывший зэк нанес замглавы около шести ударов кулаками в лицо. Устинову пришлось обратиться за помощью в больницу. У него диагностировали сотрясение мозга. С 28 января чиновник находится на больничном. После инцидента нападавший отправился в администрацию района. Там он грозился взорвать здание и обещал отправить на больничный подчиненных замглавы района. Корреспондент URA.RU пытался дозвониться до Устинова, но его телефон не отвечает.

«Принято заявление, устанавливаются все обстоятельства, проводятся мероприятия, направленные на задержание правонарушителя. По завершению проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее стало известно об инциденте в мэрии Кусы. Местный предприниматель, также ранее судимый бывший депутат Евгений Тагай избил большой деревянной ложкой, которую очевидцы приняли за биту, мэра Алексея Чистякова.

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