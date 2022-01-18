Экс-депутат избил битой мэра челябинского города

Мэра Кусы избили битой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Мэр Кусы Алексей Чистяков подал заявление в полицию о том, что экс-депутат горсовета, предприниматель Евгений Тагай избил его деревянной битой. Об этом сообщил источник в Кусе. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили, что был конфликт в мэрии, но имена участников называть не стали.

«Тагай пришел с битой к Чистякову, заявил, что в городе плохо чистят снег. Потом ударил его битой, да так, что орудие сломалось. Он потом ударил его обломком, но Чистяков сумел отбиться, а Тагай сел на машину и уехал, сейчас его ищут», — рассказал источник.

Связаться с Чистяковым и Тагаем не удалось. По словам инсайдера, мэр в больнице фиксирует побои.

«В администрации городского поселения произошел конфликт, поступил сигнал в полицию. Проводится проверка, по ее результатам будет принято решение», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В сентябре 2020 года Тагая обвинили в том, что он напал на главу Кусинского района Юрия Лысякова. Мужчина в маске, похожий на Тагая, избил чиновника, затем проехал ему по ноге на автомобиле, с номерами, записанными на бизнесмена, и скрылся. Позже Тагай заявил URA.RU, что нападение совершил не он, а другой человек, взявший его машину.

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