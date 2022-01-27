Задержанному ФСБ челябинскому замминистра продлили срок в СИЗО

Судебное заседание по делу Ивана Белавкина назначено на 14 февраля (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд продлил меру пресечения содержания под стражей 28 января первому замминистра строительства Челябинской области Ивану Белавкину, задержанному ФСБ и обвиняемому во взяточничестве. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального суда Челябинска.

«28 января состоялось предварительное судебное слушание по делу Ивана Белавкина. Обвиняемому по ст. 290 ч.6 УК РФ (взятка) продлили содержание под стражей. Судебное заседание по этому делу назначено на 14 февраля», — сообщили URA.RU в пресс-службе райсуда.

Несмотря на выдвинутые обвинения, Белавкин не признает своей вины и продолжает занимать пост первого замминистра регионального минстроя. Белавкин уже находится в следственном изоляторе с 3 июня 2021 года.

Белавкина задержали сотрудники ФСБ в июне 2021 года прямо в ходе коллегии министерства и вывели в наручниках. По версии следствия, чиновник с декабря 2020 года по март 2021 года получил взятку около 1,2 млн рублей за помощь коммерческой компании. В ходе расследования также арестовано имущество Белавкина стоимостью свыше 14 млн рублей.