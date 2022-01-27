«СИБУР» вложит в тюменскую промышленность более 100 млрд рублей

Председатель правления холдинга «СИБУР» Дмитрий Конов рассказал о соглашении с Министерством энергетики РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В течение ближайших пяти лет ПАО «СИБУР Холдинг» вложит в развитие тобольского завода «Запсибнефтехим» не менее 110 млрд рублей. Об этом после подписания соглашения о реализации программы «Тобольск -2030» между властями Тюменской области, Тобольска и холдинга «СИБУР» журналистам сообщил председатель правления холдинга Дмитрий Конов.

«Мы видим тобольскую производствунню площадку „Запсибнефтехим“ как одну из ключевых точек роста бизнеса компании. В декабре 2021 года мы подписали с Министерством энергетики соглашение, по которому обязались вложить в развитие производств в „Запсибнефтехиме“ на ближайшие пять лет не менее 110 млрд рублей. На самом деле, портфель инвестиционных и инновационных проектов для Тобольска достаточно большой. Минимальную планку на 110 млрд я обозначил — это то, что точно будет реализовано», — отметил Конов во время своего выступления.

Ранее полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев вручил председателю правления «СИБУР Холдинг» Дмитрию Конову орден Александра Невского. Церемония награждения прошла в тобольском Дворце наместника.

В декабре 2020 года тобольский завод «Запсибнефтехим» посетил президент России Владимир Путин. Там он принял участие в открытии новой очереди производственных линий завода и возглавил совещание, посвященное развитию нефтегазохимической отрасли. Завод «Запсибнефтехим» глава государства назвал грандиозным проектом.

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