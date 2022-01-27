Мэр Тобольска раскрыл, какие объекты откроют при участии «СИБУРА»

Максим Афанасьев пообещал тоболякам новые концертный зал и парк Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В рамках программы развития Тобольска, которая будет реализована в рамках соглашения с компанией «СИБУР», в городе появится ряд культурных и туристических объектов. Об этом рассказал мэр города Максим Афанасьев, в рамках пресс-подхода после подписания трехстороннего соглашения по программе «Тобольск-2030».

«Программа „Тобольск-2030“ включает в себя знаковые, долгожданные объекты. Это строительство многофункционального концертного зала, создание первого парка культуры и отдыха. Для этого существующий ландшафтный парк расширят в пять раз. Все инициативы будут представлены для общественного обсуждения», — отметил Максим Афанасьев, отвечая на вопросы журналистов.

Кроме того. Программа включает в себя реновацию дворовых территорий. Также к единому стилю будут приведены фасады домов на гостевом маршруте, а порядка 20 объектов культурного наследия, находящиеся на нем, будут восстановлены. В частности, речь идет о «Детском мире», «Гастрономе», «книжном магазине и так далее.

Ранее URA.RU писало, что 28 января правительство Тюменской области, компания «СИБУР» и администрация Тобольска подписали соглашение о реализации программы развития «Тобольск-2030». Документ определяет вектор социально-экономического развития города.

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