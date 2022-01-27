Махонин предложил хитрый способ борьбы с ночными клубами

Заведениям, работающим после 23:00, грозят штрафы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Ночные клубы Пермского края нужно заранее предупреждать о проведении проверок. Такой способ позволит предотвратить их работу в запрещенные часы, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого оперштаба 28 января. Видеотрансляция заседания проходила на официальном Youtube-канале «Пермский край».

«Относительно проверочных мероприятий этих ночных заведений. Я предлагаю вообще им сообщать о проведении проверок. Тогда они не откроются. Нам главное — профилактика, а не штрафы», — сказал Дмитрий Махонин.

По его словам, важно, чтобы ночные клубы «соблюдали требования и не открывались». Он считает, что штрафовать, конечно, «тоже хорошо», но лучше предотвращать. Махонин предложил краевому министерству территориальной безопасности проработать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что заведениям, работающим после 23:00, грозят штрафы в 300 тысяч рублей. В ходе недавнего рейда силовики выявили четыре бара, нарушающих запреты оперштаба.