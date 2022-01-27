27 января 2022

Махонин предложил хитрый способ борьбы с ночными клубами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы «Пасош» в клубе «Свобода» в условиях закрытых танцполов. Екатеринбург, концерт, клуб свобода, свобода концерт холл
Заведениям, работающим после 23:00, грозят штрафы Фото:

Ночные клубы Пермского края нужно заранее предупреждать о проведении проверок. Такой способ позволит предотвратить их работу в запрещенные часы, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого оперштаба 28 января. Видеотрансляция заседания проходила на официальном Youtube-канале «Пермский край».

«Относительно проверочных мероприятий этих ночных заведений. Я предлагаю вообще им сообщать о проведении проверок. Тогда они не откроются. Нам главное — профилактика, а не штрафы», — сказал Дмитрий Махонин.

По его словам, важно, чтобы ночные клубы «соблюдали требования и не открывались». Он считает, что штрафовать, конечно, «тоже хорошо», но лучше предотвращать. Махонин предложил краевому министерству территориальной безопасности проработать этот вопрос.

Ранее сообщалось, что заведениям, работающим после 23:00, грозят штрафы в 300 тысяч рублей. В ходе недавнего рейда силовики выявили четыре бара, нарушающих запреты оперштаба.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Ночные клубы Пермского края нужно заранее предупреждать о проведении проверок. Такой способ позволит предотвратить их работу в запрещенные часы, заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании краевого оперштаба 28 января. Видеотрансляция заседания проходила на официальном Youtube-канале «Пермский край». «Относительно проверочных мероприятий этих ночных заведений. Я предлагаю вообще им сообщать о проведении проверок. Тогда они не откроются. Нам главное — профилактика, а не штрафы», — сказал Дмитрий Махонин. По его словам, важно, чтобы ночные клубы «соблюдали требования и не открывались». Он считает, что штрафовать, конечно, «тоже хорошо», но лучше предотвращать. Махонин предложил краевому министерству территориальной безопасности проработать этот вопрос. Ранее сообщалось, что заведениям, работающим после 23:00, грозят штрафы в 300 тысяч рублей. В ходе недавнего рейда силовики выявили четыре бара, нарушающих запреты оперштаба.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...