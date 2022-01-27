27 января 2022

Строители меняют проект нового здания Пермской галереи

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока новое здание Пермской художественной галереи — это макет

По окончании строительства нового здания Пермской художественной галереи музейщики могут въехать не в то помещение, которое спроектировал известный архитектор Сергей Чобан. Из-за удорожания стройматериалов подрядчик вносит ряд конструктивных изменений в проект. Подобное редактирование несет негативный эффект, считает директор галереи Юлия Тавризян.

«У Чобана предполагались, допустим, металлические [межэтажные] перекрытия, а в результате у нас 200 [опорных] столбов, вместо огромных пространств. Потому что они не умеют перекрывать большие пространства. Но что делать? Приходится идти на какие-то компромиссы. Авторский надзор есть только на фасады», — рассказала Тавризян на встрече с поклонниками музея.

Историк архитектуры Александр Михайлов отметил, что удорожание масштабной стройки — это нормально. «Объекты Олимпиады дорожали, объекты ЧМ по футболу. Это нормально. Нужно постоянно искать средства. Нужна политическая воля, всегда нужно резервировать средства», — пояснил он URA.RU.

Новое здание галереи расположится на территории бывшего завода им. Шпагина. Его построит компания «ЛимакМаращСтрой», которая выиграла торги, предложив цену в 4,2 млрд рублей. Федеральное правительство выделило Пермскому краю на проект 1,75 млрд рублей. В начале декабря 2021 года неизбежность его удорожания из-за роста цен на стройматериалы признал министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров. По его словам, власти могут увеличить начальную стоимость контракта на 30%, но постараются избежать этого «за счет технических решений». Тогда министра уверял, что «от проектных решений не отошли». Позже губернатор Дмитрий Махонин, презентуя макет новой галереи премьеру Михаилу Мишустину, говорил, что стоимость строительства увеличилась до 6,5 млрд рублей.

Макет нового здания Пермской художественной галереи архитектурного бюро SPEECH Сергея Чобана
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По окончании строительства нового здания Пермской художественной галереи музейщики могут въехать не в то помещение, которое спроектировал известный архитектор Сергей Чобан. Из-за удорожания стройматериалов подрядчик вносит ряд конструктивных изменений в проект. Подобное редактирование несет негативный эффект, считает директор галереи Юлия Тавризян. «У Чобана предполагались, допустим, металлические [межэтажные] перекрытия, а в результате у нас 200 [опорных] столбов, вместо огромных пространств. Потому что они не умеют перекрывать большие пространства. Но что делать? Приходится идти на какие-то компромиссы. Авторский надзор есть только на фасады», — рассказала Тавризян на встрече с поклонниками музея. Историк архитектуры Александр Михайлов отметил, что удорожание масштабной стройки — это нормально. «Объекты Олимпиады дорожали, объекты ЧМ по футболу. Это нормально. Нужно постоянно искать средства. Нужна политическая воля, всегда нужно резервировать средства», — пояснил он URA.RU. Новое здание галереи расположится на территории бывшего завода им. Шпагина. Его построит компания «ЛимакМаращСтрой», которая выиграла торги, предложив цену в 4,2 млрд рублей. Федеральное правительство выделило Пермскому краю на проект 1,75 млрд рублей. В начале декабря 2021 года неизбежность его удорожания из-за роста цен на стройматериалы признал министр строительства Прикамья Андрей Колмогоров. По его словам, власти могут увеличить начальную стоимость контракта на 30%, но постараются избежать этого «за счет технических решений». Тогда министра уверял, что «от проектных решений не отошли». Позже губернатор Дмитрий Махонин, презентуя макет новой галереи премьеру Михаилу Мишустину, говорил, что стоимость строительства увеличилась до 6,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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