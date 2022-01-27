27 января 2022

Пермская мэрия выписала рекордные штрафы за уборку снега

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Пермь, снег, уборка снега, автобус, остановка автобусная
За две недели января в Перми выпало 55 см снега Фото:

Администрация Перми в январе оштрафовала подрядчиков, отвечающих за уборку снега, на 9 млн рублей. Это беспрецедентная сумма, сообщает пресс-служба мэрии на своем сайте.

«По итогам прошедшего месяца подрядчики во всех районах оштрафованы на беспрецедентную сумму 9 млн рублей. Для сравнения, в декабре общая сумма штрафов составила 3,2 млн рублей», — говорится в сообщении. Больше всего в бюджет заплатят подрядчики Ленинского и Мотовилихинского районов. В основном, они «допускали нарушения в содержании дорог, тротуаров, парковок и остановок общественного транспорта».

За первые две недели января в Перми выпало 55 см снега, добавляют в пресс-службе. Это 90% от месячной нормы. После того, как мэр Перми Алексей Демкин потребовал от глав районов увеличить число снегоуборочной техники, количество вывезенного на полигоны снега увеличилось в шесть раз. Если обычно вывозили 10-17 тысяч куб. м., то за прошедшие выходные увезли 63 тысячи куб. м.

Депутаты Пермской гордумы считают, что дороги от снега в городе убирают «на четыре». А вот с крышами и дворами ситуация более печальная. Депутат пермской гордумы от партии КПРФ Сергей Стенно заявил, что властям стоит рассмотреть возможность включения в стоимость жилищных услуг платы за вывоз снега из дворов.

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Администрация Перми в январе оштрафовала подрядчиков, отвечающих за уборку снега, на 9 млн рублей. Это беспрецедентная сумма, сообщает пресс-служба мэрии на своем сайте. «По итогам прошедшего месяца подрядчики во всех районах оштрафованы на беспрецедентную сумму 9 млн рублей. Для сравнения, в декабре общая сумма штрафов составила 3,2 млн рублей», — говорится в сообщении. Больше всего в бюджет заплатят подрядчики Ленинского и Мотовилихинского районов. В основном, они «допускали нарушения в содержании дорог, тротуаров, парковок и остановок общественного транспорта». За первые две недели января в Перми выпало 55 см снега, добавляют в пресс-службе. Это 90% от месячной нормы. После того, как мэр Перми Алексей Демкин потребовал от глав районов увеличить число снегоуборочной техники, количество вывезенного на полигоны снега увеличилось в шесть раз. Если обычно вывозили 10-17 тысяч куб. м., то за прошедшие выходные увезли 63 тысячи куб. м. Депутаты Пермской гордумы считают, что дороги от снега в городе убирают «на четыре». А вот с крышами и дворами ситуация более печальная. Депутат пермской гордумы от партии КПРФ Сергей Стенно заявил, что властям стоит рассмотреть возможность включения в стоимость жилищных услуг платы за вывоз снега из дворов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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