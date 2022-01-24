Теневого мэра Перми шокировали сосули

Уборку города от снега Владимир Плотников, в целом, оценил на «четыре» Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Депутат Пермской городской думы Владимир Плотников, который возглавляет рабочую группу «по дорогам», заявил, что возмущен качеством уборки крыш в городе. Об этом Плотников, которого считают «серым кардиналом» Перми, рассказал на заседании думы 25 января, трансляция которого велась онлайн на сайте парламента.

«Больше всего возмутило состояние снежного покрова на крышах домов. Потому что сейчас начнутся оттепели, а будут сосули, и это очень опасно для жителей города», — заявил он.

Плотников пояснил, что члены рабочей группы, которую он возглавляет, пять дней самостоятельно следили за качеством уборки дорог, дворов и крыш. И по итогам выставили оценку зимнему содержанию дорог с неинтенсивным движением (3 и 4 категории). Средний балл составил «четыре». «Но есть замечания по уборке внутриквартальных проездов, по содержанию дворовых территорий. Это „тройка“», — рассказал Владимир Плотников. И призвал депутатов активнее объяснять жителям, что уборка двора — это обязанность управляющей компании. А у администрации и гордумы «нет полномочий что-то делать во дворах».

На заседании гордумы в декабре 2021 года Владимир Плотников предложил не платить подрядчикам за некачественную уборку дорог. А глава Перми Алексей Демкин рассказывал, что уровень травматизма на улицах и тротуарах станет одним из KPI для глав районов. В одном из новых районов Перми снег не чистят несколько лет.

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