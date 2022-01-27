Мэрия Екатеринбурга проиграла вице-спикеру заксобрания новый суд

Сам Армен Карапетян категорически отрицает связь со «Строймеханизацией» Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд (Пермь) отклонил апелляцию мэрии в ее споре с компанией «Строймеханизация», которую связывают с вице-спикером свердловского заксобрания Арменом Карапетяном («Справедливая Россия»). Об этом говорится в определении, опубликованном на сайте инстанции.

«Решение арбитражного суда Свердловской области от 22 октября 2021 года <…> оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — указано в документе. Пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян сказала URA.RU, что пока не в курсе, будет ли мэрия в лице МКУ «Городское благоустройство» оспаривать это решение.

В июне 2021-го МКУ объявило, что отказывается от услуг «Строймеханизации», ремонтировавшей десять дорог. Основанием для расторжения контракта на 180 миллионов рублей был указан провал сроков. К тому моменту «Строймеханизация» уже потратила на работы порядка 10 млн. Впоследствии по ходатайству чиновников УФАС внесло ее в список недобросовестных подрядчиков. А незавершенные объекты стали настоящей проблемой для горожан: раскопанные участки затрудняли движение. Доделывало их ООО «ГУДСР», совладелец которого — промэрский депутат гордумы Павел Пустозеров.

В октябре свердловский арбитраж признал, что контракт был расторгнут незаконно. Считается, что победа в суде нужна «Строймеханизации» для того, чтобы покинуть «черный список» УФАС и вернуться на рынок дорожных работ.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам