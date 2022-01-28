Миронов обвинил Медведева в бедности россиян

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Политсовет партии
Дмитрий Медведев причастен к проблемам в России, заявил депутат Сергей Миронов Фото:

За бедность российского населения ответствен экс-президент РФ Дмитрий Медведев и его команда. Так председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал слова Медведева о том, что бедность и низкие доходы — ключевые проблемы РФ.

Бывший президент России ранее заявлял, что проблема бедности и низких доходов граждан — ключевые проблемы для страны. С ними связаны проблемы здоровья, преступности и целый ряд других проблем, сказал Медведев в интервью ТАСС.

Миронов ответил, что это будто бы слова стороннего наблюдателя, который не имеет отношения к происходящему в РФ. «Такое впечатление, что это слова не экс-президента, многолетнего главы правительства и лидера правящей партии, а постороннего наблюдателя, который не имеет никакого отношения к происходящему», — привела URA.RU слова Миронова его пресс-служба.

Депутат припомнил Медведеву его знаменитую фразу: «Денег нет, но вы держитесь». «Это не вырванная из контекста случайная фраза, которую не стоило бы вспоминать, а политическая идеология, навязанная либералами нашему государству. У них для людей денег нет никогда, для олигархов — они всегда есть», — заключил Миронов.

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За бедность российского населения ответствен экс-президент РФ Дмитрий Медведев и его команда. Так председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал слова Медведева о том, что бедность и низкие доходы — ключевые проблемы РФ. Бывший президент России ранее заявлял, что проблема бедности и низких доходов граждан — ключевые проблемы для страны. С ними связаны проблемы здоровья, преступности и целый ряд других проблем, сказал Медведев в интервью ТАСС. Миронов ответил, что это будто бы слова стороннего наблюдателя, который не имеет отношения к происходящему в РФ. «Такое впечатление, что это слова не экс-президента, многолетнего главы правительства и лидера правящей партии, а постороннего наблюдателя, который не имеет никакого отношения к происходящему», — привела URA.RU слова Миронова его пресс-служба. Депутат припомнил Медведеву его знаменитую фразу: «Денег нет, но вы держитесь». «Это не вырванная из контекста случайная фраза, которую не стоило бы вспоминать, а политическая идеология, навязанная либералами нашему государству. У них для людей денег нет никогда, для олигархов — они всегда есть», — заключил Миронов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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