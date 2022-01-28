Миронов обвинил Медведева в бедности россиян

28 января 2022 в 17:59 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев причастен к проблемам в России, заявил депутат Сергей Миронов Фото: Владимир Андреев © URA.RU За бедность российского населения ответствен экс-президент РФ Дмитрий Медведев и его команда. Так председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал слова Медведева о том, что бедность и низкие доходы — ключевые проблемы РФ. Бывший президент России ранее заявлял, что проблема бедности и низких доходов граждан — ключевые проблемы для страны. С ними связаны проблемы здоровья, преступности и целый ряд других проблем, сказал Медведев в интервью ТАСС. Миронов ответил, что это будто бы слова стороннего наблюдателя, который не имеет отношения к происходящему в РФ. «Такое впечатление, что это слова не экс-президента, многолетнего главы правительства и лидера правящей партии, а постороннего наблюдателя, который не имеет никакого отношения к происходящему», — привела URA.RU слова Миронова его пресс-служба. Депутат припомнил Медведеву его знаменитую фразу: «Денег нет, но вы держитесь». «Это не вырванная из контекста случайная фраза, которую не стоило бы вспоминать, а политическая идеология, навязанная либералами нашему государству. У них для людей денег нет никогда, для олигархов — они всегда есть», — заключил Миронов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

За бедность российского населения ответствен экс-президент РФ Дмитрий Медведев и его команда. Так председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов прокомментировал слова Медведева о том, что бедность и низкие доходы — ключевые проблемы РФ. Бывший президент России ранее заявлял, что проблема бедности и низких доходов граждан — ключевые проблемы для страны. С ними связаны проблемы здоровья, преступности и целый ряд других проблем, сказал Медведев в интервью ТАСС. Миронов ответил, что это будто бы слова стороннего наблюдателя, который не имеет отношения к происходящему в РФ. «Такое впечатление, что это слова не экс-президента, многолетнего главы правительства и лидера правящей партии, а постороннего наблюдателя, который не имеет никакого отношения к происходящему», — привела URA.RU слова Миронова его пресс-служба. Депутат припомнил Медведеву его знаменитую фразу: «Денег нет, но вы держитесь». «Это не вырванная из контекста случайная фраза, которую не стоило бы вспоминать, а политическая идеология, навязанная либералами нашему государству. У них для людей денег нет никогда, для олигархов — они всегда есть», — заключил Миронов.