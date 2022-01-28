Медведев назвал ключевую проблему России

Проблемой номер один в России являются доходы населения, подчеркнул Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Проблема бедности является ключевой для России, именно от нее идут проблемы здоровья и преступности. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Проблема бедности, низких доходов — это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем. Если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один», — сказал Медведев в интервью ТАСС.

Зампред Совбеза отметил, что у России есть и другие вызовы. Медведев обозначил проблемы в экономике, коррупции, технологическом развитии и сфере инноваций.

Ранее президент России Владимир Путин назвал борьбу с бедностью главной задачей правительства. Он отметил, что для России также существенна проблема демографии. Главной проблемой для России Путин назвал рост инфляции. Президент подчеркнул, что для решения этих проблем необходимо придерживаться принципа «выполнил одну задачу — сразу нужно ставить следующую».