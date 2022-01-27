Пермские предприятия перевели сотрудников на удаленную работу

Дистанционный режим работы введен из-за ухудшения эпидситуации Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ряд пермских предприятий перевели своих сотрудников на удаленный режим работы. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации, пояснили URA.RU в пресс-службах предприятий. Пермский филиал компании «Ростелеком» отправил на дистант 70% своих сотрудников.

«С середины января в дистанционном режиме работы находятся 70% сотрудников компании «Ростелеком». Это, прежде всего, специалисты работающие в офисах компании», — пояснили в компании. В АО «ОХК «Уралхим» ввели для сотрудников предприятия двухнедельный дистант.

«В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Перми, принято решение с 31 января перевести в режим удаленной работы на две недели подразделения заводоуправления, не связанные напрямую с производством», — отметили в пресс-службе завода. Также руководство временно запретило командировки персонала предприятия «без явной производственной необходимости» и отменило спортивные мероприятия заводской спартакиады.

В ПАО НПО «Искра» URA.RU пояснили, что удаленная работа на предприятии «не носит массовый характер», поскольку оно внесено в реестр предприятий безостановочного производственного цикла. В прежнем режиме работают и предприятия ПАО «Мотовилихинские заводы», сообщил агентству источник в структурах завода.

На дистанционный режим работы ранее перешли в Перми клиентские офисы компании «Новогор-Прикамье». А ГУФСИН по Пермскому краю ограничил прием граждан в подведомственных учреждениях и приостановил длительные свидания в исправительных колониях.

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