Пермские коммунальщики прекращают личный прием жалоб от жителей

Все проблемы с водоснабжением пермякам предлагают решать онлайн Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Перми с 25 января клиентские офисы компании «Новогор-Прикамье» переходят на дистанционный вариант работы. Все вопросы, связанные с водоснабжением и водоотведением коммунальщики предлагают решать онлайн. Причиной изменения режима в компании называют неблагоприятную ситуацию с коронавирусом.

«В связи с ростом заболеваемости специалисты клиентских офисов компании „НОВОГОР-Прикамье“ по адресам: Чернышевского, 28, ул. Революции, 21а, ул. Плановая, ¾, ул. Автозаводская, 9а не будут принимать абонентов в очном режиме. Все вопросы можно решать онлайн через сайт компании: novogor.perm.ru, по телефону контактного центра для физических лиц 201-95-30 или по электронной почте: pismo@novogor.perm.ru», — говорится на сайте «Новогора».

Ранее URA.RU рассказывало, что за минувшие сутки COVID-19 в Пермском крае заболели 1045 человек, на больничных койках лежат 1594 пациента. Медикам для мобилизации сил приходится отказываться от планового приема больных в пользу борьбы с коронавирусом.

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