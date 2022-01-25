Колониям Пермского края дали новую установку из-за коронавируса

Родственников осужденных не пустят в колонии Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В исправительных колониях Пермского края второй раз за год ввели запрет на свидания. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации. Ограничение вводится с 26 января, сообщает на своем сайте ГУФСИН края.

«В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы с 26.01.2022 года и до особого указания во всех учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю приостановлено предоставление длительных свиданий», — отмечается в сообщении.

Кроем того, ведомство с 25 января временно прекратило принимать граждан по личным вопросам. В июле 2021 года ГУФСИН по Пермскому краю также приостанавливало длительные свидания в колониях в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. После снятия ограничений в пермские тюрьмы стали пускать по QR-кодам.

URA.RU писало, что в Пермском крае количество заболевших коронавирусом за сутки превысило 1000 человек. Из-за этого в ряде муниципалитетов отменены массовые мероприятия.

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