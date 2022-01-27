Что разрешено и что запрещено в Тюменской области в пандемию

В Тюмени обновили список ограничений, связанных с коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Список ограничений, действующих в Тюменской области в пандемию, в очередной раз обновился 28 января: повсеместное введение QR-кодов отсрочили до 1 марта, однако школьников отправили на дистант. Соответствующие поправки губернатор Александр Моор внес в постановление «О введении режима повышенной готовности».

«В постановление правительства Тюменской области внести следующие изменения: слова „1 февраля“ заменить на „1 марта“. Дополнить новыми пунктами», — говорится в поправках к постановлению «О введении режима повышенной готовности».

В настоящее время в регионе разрешено:

— без предъявления QR-кода посещать торговые центры, кинотеатры, развлекательные заведения, общепит, термальные источники, сауны, базы отдыха, музеи и концерты;

— не соблюдать самоизоляцию пожилым гражданам, если они сделали прививку от коронавируса или переболели им за последние 12 месяцев;

— проводить свадьбы, банкеты, поминки и корпоративные мероприятия в ресторанах, с ограничением числа гостей и при условии соблюдения правил о заполняемости залов.

Запрещено:

— очное обучение школьников и студентов ссузов, до 12 февраля включительно;

— спортивные тренировки (за исключением сборных области и РФ) до 12 февраля включительно;

— без предъявления QR-кода посещать бары, рестораны, ночные клубы и кафе с 23:00 до 6:00;

— нахождение в общественных местах без маски.

Ранее URA.RU писало, что у заболевших коронавирусом в Тюменской области начали выявлять штамм «Омикрон». В настоящее время известно о 14 таких пациентах. Кроме того, в регионе растет число новых ежедневных случаев инфицирования COVID-19. По состоянию на 28 января за сутки вирус нашли у 818 человек, тогда как еще пять дней назад их было в два раза меньше.

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