27 января 2022
26 января 2022

В Нягани закрыли все школы из-за роста заражений среди детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Карантин продлится с 31 января по 5 февраля Фото:

В Нягани из-за распространения ОРВИ среди детей все школы были переведены на дистанционный формат обучения. Карантин в школах продлится с 31 января по 5 февраля. Об этом рассказал глава города Иван Ямашев на личной странице в Instagram.

«Няганские школьники переходят на дистанционное обучение <…> Причиной введения подобной меры стал существенный рост заболеваемости ОРВИ среди няганских школьников. На текущей неделе в возрастной группе от 7 до 14 лет порог заболеваемости превышен в 1,7 раза. При этом 94 ребенка отстранены от занятий по причине заражения COVID-19», — написал Ямашев.

Глава города добавил, что исключение составят ученики 11 классов. Однако очно они будут посещать только те предметы, которые в дальнейшем планируют сдавать в рамках единого госэкзамена. «При необходимости, после изучения актуальных данных медицинской статистики, обучение в дистанционном формате будет продлено», — заключил Ямашев.

Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отправили на карантин все вузы, школы и организации дополнительного образования в восьми муниципалитетах. В них дистанционный формат обучения продлится до 8 февраля.

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В Нягани из-за распространения ОРВИ среди детей все школы были переведены на дистанционный формат обучения. Карантин в школах продлится с 31 января по 5 февраля. Об этом рассказал глава города Иван Ямашев на личной странице в Instagram. «Няганские школьники переходят на дистанционное обучение <…> Причиной введения подобной меры стал существенный рост заболеваемости ОРВИ среди няганских школьников. На текущей неделе в возрастной группе от 7 до 14 лет порог заболеваемости превышен в 1,7 раза. При этом 94 ребенка отстранены от занятий по причине заражения COVID-19», — написал Ямашев. Глава города добавил, что исключение составят ученики 11 классов. Однако очно они будут посещать только те предметы, которые в дальнейшем планируют сдавать в рамках единого госэкзамена. «При необходимости, после изучения актуальных данных медицинской статистики, обучение в дистанционном формате будет продлено», — заключил Ямашев. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО отправили на карантин все вузы, школы и организации дополнительного образования в восьми муниципалитетах. В них дистанционный формат обучения продлится до 8 февраля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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