ГИБДД предоставила россиянам новый способ заработка

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За сообщения о пьяных водителях россиян ждут денежные выплаты Фото:

В некоторых регионах РФ, например в ЯНАО, автолюбители или пешеходы могут получить денежное вознаграждение за свою гражданскую позицию. Речь идет о сообщениях в ГИБДД о нетрезвых водителях за рулем. Размер выплат в каждом регионе свой.

«В Новом Уренгое местный автомобилист получил четыре тысячи рублей за то, что сообщил в ГИБДД о нетрезвом водителе, которого он заметил за рулем. В Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали, что нарушитель был оперативно задержан инспекторами ДПС, а информация о его состоянии подтвердилась», — передает издание Аutonews.

По действующему законодательству, за езду в состоянии алкогольного опьянения или передачу управления пьяному водителей лишают прав на срок до двух лет, а также наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит до двух лет лишения свободы. С марта 2022 года россияне, лишенные прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, должны сдать на анализ кровь и мочу. О других нововведениях для автомобилистов ранее сообщало URA.RU.

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В некоторых регионах РФ, например в ЯНАО, автолюбители или пешеходы могут получить денежное вознаграждение за свою гражданскую позицию. Речь идет о сообщениях в ГИБДД о нетрезвых водителях за рулем. Размер выплат в каждом регионе свой. «В Новом Уренгое местный автомобилист получил четыре тысячи рублей за то, что сообщил в ГИБДД о нетрезвом водителе, которого он заметил за рулем. В Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали, что нарушитель был оперативно задержан инспекторами ДПС, а информация о его состоянии подтвердилась», — передает издание Аutonews. По действующему законодательству, за езду в состоянии алкогольного опьянения или передачу управления пьяному водителей лишают прав на срок до двух лет, а также наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит до двух лет лишения свободы. С марта 2022 года россияне, лишенные прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, должны сдать на анализ кровь и мочу. О других нововведениях для автомобилистов ранее сообщало URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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