ГИБДД предоставила россиянам новый способ заработка

28 января 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

За сообщения о пьяных водителях россиян ждут денежные выплаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В некоторых регионах РФ, например в ЯНАО, автолюбители или пешеходы могут получить денежное вознаграждение за свою гражданскую позицию. Речь идет о сообщениях в ГИБДД о нетрезвых водителях за рулем. Размер выплат в каждом регионе свой. «В Новом Уренгое местный автомобилист получил четыре тысячи рублей за то, что сообщил в ГИБДД о нетрезвом водителе, которого он заметил за рулем. В Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали, что нарушитель был оперативно задержан инспекторами ДПС, а информация о его состоянии подтвердилась», — передает издание Аutonews. По действующему законодательству, за езду в состоянии алкогольного опьянения или передачу управления пьяному водителей лишают прав на срок до двух лет, а также наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит до двух лет лишения свободы. С марта 2022 года россияне, лишенные прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, должны сдать на анализ кровь и мочу. О других нововведениях для автомобилистов ранее сообщало URA.RU. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В некоторых регионах РФ, например в ЯНАО, автолюбители или пешеходы могут получить денежное вознаграждение за свою гражданскую позицию. Речь идет о сообщениях в ГИБДД о нетрезвых водителях за рулем. Размер выплат в каждом регионе свой. «В Новом Уренгое местный автомобилист получил четыре тысячи рублей за то, что сообщил в ГИБДД о нетрезвом водителе, которого он заметил за рулем. В Госавтоинспекции по Ямало-Ненецкому автономному округу рассказали, что нарушитель был оперативно задержан инспекторами ДПС, а информация о его состоянии подтвердилась», — передает издание Аutonews. По действующему законодательству, за езду в состоянии алкогольного опьянения или передачу управления пьяному водителей лишают прав на срок до двух лет, а также наказывают штрафом в размере 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит до двух лет лишения свободы. С марта 2022 года россияне, лишенные прав за пьяное вождение или отказ от медосвидетельствования, должны сдать на анализ кровь и мочу. О других нововведениях для автомобилистов ранее сообщало URA.RU.