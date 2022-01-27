Свердловский губернатор дал поручения из-за всплеска COVID

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. На помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте свердловского губернатора.
«Я поручил усилить работу линии 122 в Свердловской области. Врачи сейчас возвращаются в „красные зоны“. Им на помощь в борьбе и с COVID-19, и с другими болезнями выходят студенты-медики. На боевом посту сейчас — 840 волонтеров. По просьбе больниц главы муниципалитетов передали амбулаторной службе в пользование уже более 120 машин», — написал Куйвашев.
Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу call-центров в связи с выявленным в регионе штаммом коронавируса «Омикрон». Глава области предупредил, что власти намерены всеми силами замедлить распространение инфекции. Губернатор поставил задачу наращивать вакцинацию от COVID. Кроме того, Куйвашев потребовал увеличивать объемы тестирования, сохранять запасы лекарств и кислорода.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. На помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте свердловского губернатора. «Я поручил усилить работу линии 122 в Свердловской области. Врачи сейчас возвращаются в „красные зоны“. Им на помощь в борьбе и с COVID-19, и с другими болезнями выходят студенты-медики. На боевом посту сейчас — 840 волонтеров. По просьбе больниц главы муниципалитетов передали амбулаторной службе в пользование уже более 120 машин», — написал Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу call-центров в связи с выявленным в регионе штаммом коронавируса «Омикрон». Глава области предупредил, что власти намерены всеми силами замедлить распространение инфекции. Губернатор поставил задачу наращивать вакцинацию от COVID. Кроме того, Куйвашев потребовал увеличивать объемы тестирования, сохранять запасы лекарств и кислорода.