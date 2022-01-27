Свердловский губернатор дал поручения из-за всплеска COVID

28 января 2022 в 20:14 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев отметил, что за эту неделю число случаев COVID-19 снова увеличилось Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. На помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте свердловского губернатора. «Я поручил усилить работу линии 122 в Свердловской области. Врачи сейчас возвращаются в „красные зоны“. Им на помощь в борьбе и с COVID-19, и с другими болезнями выходят студенты-медики. На боевом посту сейчас — 840 волонтеров. По просьбе больниц главы муниципалитетов передали амбулаторной службе в пользование уже более 120 машин», — написал Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу call-центров в связи с выявленным в регионе штаммом коронавируса «Омикрон». Глава области предупредил, что власти намерены всеми силами замедлить распространение инфекции. Губернатор поставил задачу наращивать вакцинацию от COVID. Кроме того, Куйвашев потребовал увеличивать объемы тестирования, сохранять запасы лекарств и кислорода. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил усилить работу единой горячей линии 122 в связи ростом числа заболевших COVID. На помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией пришли студенты-медики и волонтеры. Информация об этом появилась в Instagram-аккаунте свердловского губернатора. «Я поручил усилить работу линии 122 в Свердловской области. Врачи сейчас возвращаются в „красные зоны“. Им на помощь в борьбе и с COVID-19, и с другими болезнями выходят студенты-медики. На боевом посту сейчас — 840 волонтеров. По просьбе больниц главы муниципалитетов передали амбулаторной службе в пользование уже более 120 машин», — написал Куйвашев. Ранее URA.RU сообщало, что свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу call-центров в связи с выявленным в регионе штаммом коронавируса «Омикрон». Глава области предупредил, что власти намерены всеми силами замедлить распространение инфекции. Губернатор поставил задачу наращивать вакцинацию от COVID. Кроме того, Куйвашев потребовал увеличивать объемы тестирования, сохранять запасы лекарств и кислорода.