Свердловский губернатор дал поручения из-за случаев «Омикрона»

Евгений Куйвашев заявил о намерениях тормозить распространение «Омикрона» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил усилить работу call-центров в связи с выявленным в регионе штаммом коронавируса «Омикрон». Глава области предупредил, что власти намерены всеми силами замедлить распространение инфекции, сообщили URA.RU в департаменте информполитики.

«Сегодня мы стоим на пороге новой волны заболеваемости коронавирусом. Очевидно, что этого нам не избежать. Мы должны успеть принять исчерпывающие меры, чтобы затормозить распространение нового штамма — омикрон. Это вопрос безопасности, здоровья и жизни людей», — сказал Евгений Куйвашев на встрече с ведущими представителями сферы здравоохранения.

В совещании участвовали глава минздрава области Андрей Карлов, начальник управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских, ректор УГМУ Ольга Ковтун и замгубернатора Павел Креков. Последний доложил, что регион сейчас усиливает call-центры, чтобы они могли принимать до 20 тысяч звонок одномоментно. Ковтун же дополнила, что студенты медвуза готовы стать волонтерами центров.

Говоря о способах предотвращения новой волны, губернатор поставил задачу наращивать вакцинацию от COVID. Кроме того, Куйвашев потребовал наращивать объемы тестирования, сохранять запасы лекарств и кислорода.

16 января было объявлено, что в Свердловской области обнаружены первые случаи заражения омикрон-штаммом. Вирус нашли у четверых человек, вернувшихся из зарубежных поездок. Ранее сообщалось, что «Омикрон» выявлен уже в 19 регионах России, это число продолжает расти.

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