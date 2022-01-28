Бородай объяснил, чем займутся российские добровольцы в Донбассе

28 января 2022 в 21:32 Размер текста - 17 +

Ветераны ДНР возвращаются в регион для выполнения спецзаданий, заявил глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Отряды Союза Добровольцев Донбасса (СДД) будут выполнять специальные задания. Об этом заявил глава СДД Александр Бородай, не уточнив, о каких конкретно задачах идет речь. «Конечно, есть часть информации, которую я никак не могу выдать в прессу. Поэтому численность подразделений я комментировать не буду, а про непосредственные задачи подразделения, скажу, что они скорее будут специальные, чем обычные стандартные», — поделился Бородай с проектом WarGonzo. Глава Союза Добровольцев Донбасса уточнил, что многие из тех россиян, кто хочет вернуться в ДНР, «весьма узнаваемы». «Может не в самых широких кругах, но точно в тех, кто интересуется этой проблематикой», — добавил Бородай. Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе сейчас «крайне взрывоопасная» и Союз начинает действовать, исходя из вызовов, которые эта ситуация дает. Ранее исполнительный директор СДД Андрей Пинчук заявил, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в ДНР и ЛНР. По его словам, сейчас Союз заканчивает процессы командно-штабных учений русских добровольцев, после чего они будут «готовы выступить на защиту народных республик». В последние месяцы ситуация в Донбассе обострилась. Вооруженные силы Украины стягивают в регион дополнительные войска, пишет агентство Nation News. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отряды Союза Добровольцев Донбасса (СДД) будут выполнять специальные задания. Об этом заявил глава СДД Александр Бородай, не уточнив, о каких конкретно задачах идет речь. «Конечно, есть часть информации, которую я никак не могу выдать в прессу. Поэтому численность подразделений я комментировать не буду, а про непосредственные задачи подразделения, скажу, что они скорее будут специальные, чем обычные стандартные», — поделился Бородай с проектом WarGonzo. Глава Союза Добровольцев Донбасса уточнил, что многие из тех россиян, кто хочет вернуться в ДНР, «весьма узнаваемы». «Может не в самых широких кругах, но точно в тех, кто интересуется этой проблематикой», — добавил Бородай. Он подчеркнул, что ситуация в Донбассе сейчас «крайне взрывоопасная» и Союз начинает действовать, исходя из вызовов, которые эта ситуация дает. Ранее исполнительный директор СДД Андрей Пинчук заявил, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в ДНР и ЛНР. По его словам, сейчас Союз заканчивает процессы командно-штабных учений русских добровольцев, после чего они будут «готовы выступить на защиту народных республик». В последние месяцы ситуация в Донбассе обострилась. Вооруженные силы Украины стягивают в регион дополнительные войска, пишет агентство Nation News.