Зеленский признал, что за Украину никто не будет воевать

28 января 2022 в 22:33 Размер текста - 17 +

За Украину не будет воевать ни одна страна в случае «вторжения России», заявил Владимир Зеленский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Война на Украине В случае масштабного вторжения России на Украину, ни одна страна не будет защищать Киев. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, организованной для представителей иностранной прессы. «Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», — приводит ТАСС заявление Зеленского. Также украинский президент отреагировал на встречу советников лидеров стран «нормандского формата»: России, Германии, Франции и Украины. По словам Зеленского, такие переговоры являются шагами к мирному урегулированию процесса. «Если это все не просто политический пиар, и все это очень серьезно, то это шаги к диалогу, к мирному урегулированию процесса», — добавил Зеленский. При этом он заявил о высокой вероятности войны в Украине. Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Киев должен сам понять необходимость урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. В МИД России добавили, что Москва никому не угрожает и не собирается нападать на Украину. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В случае масштабного вторжения России на Украину, ни одна страна не будет защищать Киев. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, организованной для представителей иностранной прессы. «Если Россия решится на масштабное вторжение, ни одна страна не будет защищать Украину. И это очень страшно для НАТО. Потому что если Украину взять в НАТО, то, если потом что-то произойдет, нужно будет защищать. И в этом очень серьезные вызовы для НАТО. Но я хочу сказать, что некоторые европейские страны так думают, и они не хотят рисковать, принимать Украину. Но если будет полномасштабная война, то она будет и на границах некоторых стран НАТО. Точно будет», — приводит ТАСС заявление Зеленского. Также украинский президент отреагировал на встречу советников лидеров стран «нормандского формата»: России, Германии, Франции и Украины. По словам Зеленского, такие переговоры являются шагами к мирному урегулированию процесса. «Если это все не просто политический пиар, и все это очень серьезно, то это шаги к диалогу, к мирному урегулированию процесса», — добавил Зеленский. При этом он заявил о высокой вероятности войны в Украине. Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что Киев должен сам понять необходимость урегулирования конфликта и выполнения Минских соглашений. В МИД России добавили, что Москва никому не угрожает и не собирается нападать на Украину.