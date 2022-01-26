26 января 2022

Козак назвал условие для прекращения войны на Украине

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ИННОПРОМ-2019. Первый день международной выставки. Екатеринбург, козак дмитрий, портрет
Дмитрий Козак считает, что Украина должна самостоятельно выполнить все Минские соглашения Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

На Украину нет смысла давить, пока она сама не поймет необходимость выполнения Минских соглашений. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции по итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже, которая транслировалась на YouTube.

«Бессмысленно оказывать давление. Украина должна сама осознать, что им нужно урегулировать конфликт, завершить эту братоубийственную войну, нужно выполнить Минские соглашения последовательно, без виляний, интерпретаций, изъятий и выборочного выполнения этих соглашений», — заявил Дмитрий Козак.

Также он отметил, что продвижением по «нормандскому формату» похвастаться нельзя. «Как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, но пока прогресс практически нулевой», — резюмировал Козак.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Козак заявил, что учения НАТО возле российских границ не имеют отношения к безопасности Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США в состоянии принудить Украину к выполнению Минских договоренностей. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что выполнение Минских соглашений приведет к «краху» Украины.

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На Украину нет смысла давить, пока она сама не поймет необходимость выполнения Минских соглашений. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции по итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже, которая транслировалась на YouTube. «Бессмысленно оказывать давление. Украина должна сама осознать, что им нужно урегулировать конфликт, завершить эту братоубийственную войну, нужно выполнить Минские соглашения последовательно, без виляний, интерпретаций, изъятий и выборочного выполнения этих соглашений», — заявил Дмитрий Козак. Также он отметил, что продвижением по «нормандскому формату» похвастаться нельзя. «Как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, но пока прогресс практически нулевой», — резюмировал Козак. Ранее сообщалось, что Дмитрий Козак заявил, что учения НАТО возле российских границ не имеют отношения к безопасности Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США в состоянии принудить Украину к выполнению Минских договоренностей. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что выполнение Минских соглашений приведет к «краху» Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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