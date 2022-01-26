Козак назвал условие для прекращения войны на Украине

27 января 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

На Украину нет смысла давить, пока она сама не поймет необходимость выполнения Минских соглашений. Об этом заявил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак на пресс-конференции по итогам встречи советников «нормандского формата» в Париже, которая транслировалась на YouTube. «Бессмысленно оказывать давление. Украина должна сама осознать, что им нужно урегулировать конфликт, завершить эту братоубийственную войну, нужно выполнить Минские соглашения последовательно, без виляний, интерпретаций, изъятий и выборочного выполнения этих соглашений», — заявил Дмитрий Козак. Также он отметил, что продвижением по «нормандскому формату» похвастаться нельзя. «Как ни хотелось бы нам, чтобы мы продвинулись вперед, но пока прогресс практически нулевой», — резюмировал Козак. Ранее сообщалось, что Дмитрий Козак заявил, что учения НАТО возле российских границ не имеют отношения к безопасности Украины. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что США в состоянии принудить Украину к выполнению Минских договоренностей. Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что выполнение Минских соглашений приведет к «краху» Украины.