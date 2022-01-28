В Минздраве рассказали, как подростки переносят испытания вакцины

29 января 2022 в 00:09 Размер текста - 17 +

Подростки хорошо переносят вакцину от COVID-19, заявили в Минздраве Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Подростки от 12 до 17 лет переносят вакцину от COVID-19 хорошо. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава по итогам переговоров министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с министром здравоохранения Аргентины Карлой Виссотти. «Обсудили ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией среди детей и подростков в России и Аргентине. Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виззотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину», — говорится в сообщении Минздрава. Висотти отметила, что российская вакцина «Спутник V» активно и успешно применяется на территории Аргентины, информирует пресс-служба. Помимо этого, стороны обсудили возможности взаимодействия по ряду других направлений в сфере здравоохранения. К ним относятся онкологические заболевания, ревматология, постковидная реабилитация, совместная разработка новых лекарственных препаратов и другие направления. Ранее директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что за полгода в России нужно привить 10 миллионов подростков. По его словам, прививать детей необходимо. Минздрав России имеет возможность резко увеличить госзаказ на вакцины, резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Подростки от 12 до 17 лет переносят вакцину от COVID-19 хорошо. Об этом заявили в пресс-службе Минздрава по итогам переговоров министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко с министром здравоохранения Аргентины Карлой Виссотти. «Обсудили ситуацию с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией среди детей и подростков в России и Аргентине. Михаил Мурашко проинформировал Карлу Виззотти о старте в России программы вакцинации детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет, отметив, что они хорошо переносят вакцину», — говорится в сообщении Минздрава. Висотти отметила, что российская вакцина «Спутник V» активно и успешно применяется на территории Аргентины, информирует пресс-служба. Помимо этого, стороны обсудили возможности взаимодействия по ряду других направлений в сфере здравоохранения. К ним относятся онкологические заболевания, ревматология, постковидная реабилитация, совместная разработка новых лекарственных препаратов и другие направления. Ранее директор центра им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что за полгода в России нужно привить 10 миллионов подростков. По его словам, прививать детей необходимо. Минздрав России имеет возможность резко увеличить госзаказ на вакцины, резюмировал он.