Названа отличительная особенность новой волны COVID-19

29 января 2022 в 00:54 Размер текста - 17 +

Большинство пациентов во время новой волны COVID-19 проходят лечение у терапевтов, сообщил Проценко Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Отличительной особенностью новой волны коронавируса с преобладанием омикрон-штамма является рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко. «С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно легкое течение заболевания, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — написал Проценко в своем telegram-канале. Главврач отметил, что на заседании Комиссии по здравоохранению, которое проходило, в минувшую среду, 26 января, обсуждалась программа медицинской реабилитации пациентов сроком до 2026 года. Помимо этого, Проценко сообщил, что предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы и оплату труда медицинских работников, однако на обучение средств нет, что является ошибкой. Ранее вирусолог Петр Чумаков сообщил URA.RU, что быстрый подъем заболеваемости коронавирусом в России сменится резким снижением в середине февраля. По словам вирусолога, часть инфицированных перенесут заболевание бессимптомно. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Отличительной особенностью новой волны коронавируса с преобладанием омикрон-штамма является рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Об этом сообщил главврач больницы № 40 в московской Коммунарке Денис Проценко. «С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно легкое течение заболевания, госпитализация в стационары растет не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — написал Проценко в своем telegram-канале. Главврач отметил, что на заседании Комиссии по здравоохранению, которое проходило, в минувшую среду, 26 января, обсуждалась программа медицинской реабилитации пациентов сроком до 2026 года. Помимо этого, Проценко сообщил, что предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы и оплату труда медицинских работников, однако на обучение средств нет, что является ошибкой. Ранее вирусолог Петр Чумаков сообщил URA.RU, что быстрый подъем заболеваемости коронавирусом в России сменится резким снижением в середине февраля. По словам вирусолога, часть инфицированных перенесут заболевание бессимптомно.