Байден предупредил о перебросе войск в Европу

Американские войска вскоре будут переброшены в Европу и страны НАТО, сообщил БайденФото: Kevin Dietsch Zuma\TASS
Президент США Джо Байден сообщил, что планирует перебросить американские войска в Европу Об этом пишет агентство Reuters.
«Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу», — сообщает агентство. Также войска планируется перевести в страны НАТО, отмечает Reuters
Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена.
Президент США Джо Байден сообщил, что планирует перебросить американские войска в Европу Об этом пишет агентство Reuters. «Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу», — сообщает агентство. Также войска планируется перевести в страны НАТО, отмечает Reuters Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена.