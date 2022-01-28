Байден предупредил о перебросе войск в Европу 29 января 2022 в 05:37 Размер текста - 17 + Американские войска вскоре будут переброшены в Европу и страны НАТО, сообщил Байден Фото: Kevin Dietsch Zuma\TASS Президент США Джо Байден сообщил, что планирует перебросить американские войска в Европу Об этом пишет агентство Reuters. «Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу», — сообщает агентство. Также войска планируется перевести в страны НАТО, отмечает Reuters Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Президент США Джо Байден сообщил, что планирует перебросить американские войска в Европу Об этом пишет агентство Reuters. «Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу», — сообщает агентство. Также войска планируется перевести в страны НАТО, отмечает Reuters Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям