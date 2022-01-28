28 января 2022

Байден предупредил о перебросе войск в Европу

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Джо Байден, байден джо
Американские войска вскоре будут переброшены в Европу и страны НАТО, сообщил Байден Фото:

Президент США Джо Байден сообщил, что планирует перебросить американские войска в Европу Об этом пишет агентство Reuters.

«Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу», — сообщает агентство. Также войска планируется перевести в страны НАТО, отмечает Reuters

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена.

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Президент США Джо Байден сообщил, что планирует перебросить американские войска в Европу Об этом пишет агентство Reuters. «Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу», — сообщает агентство. Также войска планируется перевести в страны НАТО, отмечает Reuters Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил о готовности отправить 8,5 тысяч военных в Европу. Он отметил, что США повышают боеготовность войск внутри страны и за ее пределами из-за сложившейся ситуации вокруг Украины. По его словам, таково решение президента США Джо Байдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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