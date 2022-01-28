ДНР: Киев готов перебросить военные силы в Донбасс 29 января 2022 в 06:23 Размер текста - 17 + Украина готова перебросить 3 специально подготовленные бригады в Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Украина готовится к переброске военных сил, в состав которых входит 3 бригады, в Донбасс. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Готовятся новые три бригады: десантно-штурмовая одна из них, которая прошла подготовку с британскими инструкторами в районе Львовского учебного центра, также горно-штурмовая бригада и механизированная бригада», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Глава ДНР отметил, что бригады должны оказаться вблизи от линии соприкосновения. Ранее исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук сообщил, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики. Пинчук отметил, что в СДД тоже поступает информация о подготовке вторжения ВСУ в ДНР и ЛНР. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Украина готовится к переброске военных сил, в состав которых входит 3 бригады, в Донбасс. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Готовятся новые три бригады: десантно-штурмовая одна из них, которая прошла подготовку с британскими инструкторами в районе Львовского учебного центра, также горно-штурмовая бригада и механизированная бригада», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Глава ДНР отметил, что бригады должны оказаться вблизи от линии соприкосновения. Ранее исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук сообщил, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики. Пинчук отметил, что в СДД тоже поступает информация о подготовке вторжения ВСУ в ДНР и ЛНР. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям