ДНР: Киев готов перебросить военные силы в Донбасс

Украина готовится к переброске военных сил, в состав которых входит 3 бригады, в Донбасс. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Готовятся новые три бригады: десантно-штурмовая одна из них, которая прошла подготовку с британскими инструкторами в районе Львовского учебного центра, также горно-штурмовая бригада и механизированная бригада», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Глава ДНР отметил, что бригады должны оказаться вблизи от линии соприкосновения.
Ранее исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук сообщил, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики. Пинчук отметил, что в СДД тоже поступает информация о подготовке вторжения ВСУ в ДНР и ЛНР.
Украина готовится к переброске военных сил, в состав которых входит 3 бригады, в Донбасс. Об этом сообщил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин. «Готовятся новые три бригады: десантно-штурмовая одна из них, которая прошла подготовку с британскими инструкторами в районе Львовского учебного центра, также горно-штурмовая бригада и механизированная бригада», — заявил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Глава ДНР отметил, что бригады должны оказаться вблизи от линии соприкосновения. Ранее исполнительный директор Союза добровольцев Донбасса (СДД) Андрей Пинчук сообщил, что российские ветераны Донбасской войны вновь готовы отправиться в Донецкую и Луганскую народные республики. Пинчук отметил, что в СДД тоже поступает информация о подготовке вторжения ВСУ в ДНР и ЛНР.